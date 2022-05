Calcio serie B, Perugia - Monza: le probabili formazioni e dove seguirla in tv

Il campionato di B, lungo e stressante per come è articolato, sta giungendo alle battute finali. Diversi verdetti devono essere scritti, quando mancano soli 90' al termine, sia in testa, che a centroclassifica che in coda. Questa situazione di incertezza riguarda anche il Perugia, che malgrado la brutta caduta nel derby è ancora in corsa per i playoff anche se non ha il destino nelle proprie mani. Il Monza invece cerca i tre punti che permetterebbero il salto diretto in A. Ma vediamo come si preparano le due squadre a questo fondamentale appuntamento.

QUI PERUGIA - Massimiliano Alvini ha detto a chiare lettere di crederci ma le condizioni fisiche di alcuni giocatori potrebbero rendergli il compito più difficile del previsto. Questa mattina è tornato ad allenarsi con il gruppo Cristian Dell'Orco, che non è al top ma dovrà stringere i denti domani sera. Aleandro Rosi invece si è fermato ed è uscito anticipatamente, così come hanno accusato problemi anche Gianmaria Zanandrea, vittima di un virus intenzionale, ed Andrea Ghion. Il primo rischierebbe seriamente di non farcela, mentre gli altri due alla fine dovrebbero tornare a disposizione del tecnico. Deciderà l'ultima sgambata in programma domani mattina. Squalificati infine Christian Kouan e Marco Olivieri.

Queste le possibili scelte di formazione. Davanti a Chichizola probabile che giochino Sgarbi (chiamato anche lui ad uno sforzo), Curado e Dell'Orco; Falzerano, Segre, Burrai e Lisi a centrocampo; Santoro o D'Urso dietro Matos e De Luca.

QUI MONZA - Giovanni Stroppa alla vigilia ha invitato ad affrontare questa partita con la massima serenità possibile e potrà disporre dell'organico quasi al completo: assenti nella lista dei convocati i soli Paletta e Siatounis.

Al Curi sarà 3-5-2 con Di Gregorio in porta; Sampirisi, Caldirola, Carlos Augusto in difesa; Pedro Pereira, Ciurria, Mazzitelli, Machin, Molina a centrocampo; Dany Mota, Gytkjær di punta.

DOVE SEGUIRE LA SFIDA - Perugia - Monza sarà visibile in diretta a partire dalle ore 20:30 su DAZN in streaming live e on demand, Sky e sull'applicazione Helbiz Live.