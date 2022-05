Calcio serie B, la situazione del Perugia a due giorni dal Monza

Scorre via con serenità, come del resto tutta la settimana, l'antivigilia dell'ultima giornata del campionato di serie B. Il Perugia, lo ricordiamo, ha ancora una flebile speranza per poter partecipare alla lotteria dei playoff (e si può dire che lo meriterebbe dato ciò che ha fatto vedere nel corso del campionato e che alcuni punti gli sono stati sottratti non esattemente per colpe proprie) a patto che pervengano notizie positive sul suo conto. L'avversario però, almeno da certi punti di vista, è il peggiore che potesse capitare: al Curi arriva un Monza fermamente intenzionato a scrivere la storia. In caso di vittoria verrebbe promosso direttamente in serie A, cosa mai avvenuta in 110 anni di storia. I biancorossi, quelli di casa si intende, hanno questa mattina svolto un allenamento a porte aperte (cosa che invece non era accaduta ieri, visto che hanno lavorato in un Curi blindato).

INVASIONE BRIANZOLA AL CURI - I tifosi del Monza non vogliono perdersi l'occasione per festeggiare un traguardo storico e mai raggiunto prima e saranno almeno in 2000 a sostenere la squadra di Stroppa (1100 nel settore ospiti, il resto in altri settori). Tra di essi è data per certa la presenza di un supporter davvero speciale: il patron Silvio Berlusconi, che vuole essere presente in prima persona per godersi un'impresa che sarebbe veramente straordinaria dopo le numerose compiute con il Milan. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il presidentissimo atterrerà all'aeroporto di Sant'Egidio a poche ore dal fischio di inizio per poi trasferirsi allo stadio.

DAL CAMPO - Massimiliano Alvini vuole fare di tutto per schierare la migliore formazione possibile e dovrà fare a meno, oltre che degli squalificati Marco Olivieri e Christian Kouan, di Gabriele Angella, che ha ripreso a correre dopo l'intervento al menisco ma che potrà al massimo andare in panchina. Si farà ogni tentativo possibile per mettere in condizione di scendere in campo Cristian Dell'Orco, che da due giorni lavora a parte ma le cui condizioni sono in costante miglioramento (basti pensare che ha calciato anche la palla).

La formazione, almeno per quanto riguarda il sistema di gioco, non subirà grosse variazioni. La sensazione è che il centrale ex Spezia e Sassuolo dovrebbe farcela a giocare insieme a Rosi e Curado, altrimenti è pronto Zanandrea. Scelte pressochè obbligate a centrocampo, che ricalcherà in buona parte quello del derby (Ferrarini, Segre, Burrai, Santoro e Lisi) ed in attacco (De Luca, all'ultima in biancorosso, e Matos).

IL PROGRAMMA DELLA VIGILIA - Per domani mattina alle ore 10:30 è prevista un'altra seduta mattutina a porte aperte, mentre alle 12:30 è prevista la conferenza stampa del tecnico toscano. Probabile che il gruppo si ritrovi per una breve rifinitura anche venerdì mattina, giorno della gara.