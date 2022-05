Calcio serie B, il Perugia spera ancora nei playoff. Alvini: "Per noi è una grande opportunità"

Per il Perugia sarà un'ultima di campionato ad alta tensione. La matematica ancora non li estromette dai playoff, ma nell'ambiente c'è consapevolezza che l'ostacoli sarà davvero di quelli duri da superare: al Curi arriva un Monza a caccia dei punti promozione, ma nessuno in casa biancorossa (di casa ovviamente) pensa ad arrendersi prima del tempo. La nota stonata è che nell'ultimo allenamento, svoltosi stamattina a porte aperte, sono insorti alcuni contrattempi non da poco. Aleandro Rosi ed Andrea Ghion hanno accusato alcuni problemi fisici che rischiano di tagliarli fuori dal match. Stesso discorso per Gianmaria Zanandrea, in predicato di giocare titolare, rimasto a casa per un'indisposizione di carattere intestinale. Ne sapremo di più soltanto a ridosso del fischio di inizio, ma è chiaro che la preparazione deve andare avanti. Mister Massimiliano Alvini ha fatto il punto della situazione alla vigilia della partita.

POST DERBY - Ecco come i Grifoni hanno trascorso le ore immediatamente successive al ko del Liberati: "Lunedì è martedì sono stati giorni difficili. Poi però la squadra ha lavorato e si appresta a vivere una vigilia importante e significativa per il campionato fatto. Con il passare dei giorni ci siamo allenati forte perché sappiamo quello che possiamo fare domani". Non sono mancate le riflessioni: "Io ed il mio staff analizziamo sempre le partite disputate. Siamo tornati su quello che abbiamo fatto e che possiamo fare".

TRA SODDISFAZIONE E RIMPIANTI - A prevalere è sicuramente il primo sentimento: "Arrivare all'ultima giornata e giocarsi i playoff è un'opportunità che mi soddisfa. In pochi potevano prevederlo, merito dei calciatori che ci hanno sempre creduto. Non dipende ovviamente solo da noi, ma sarà punto di partenza per migliorarsi ancora".

RIAVVOLGIMENTO DEL NASTRO - Il tecnico rifarebbe le stesse scelte alla vigilia del derby? Ecco la risposta: "Per il discorso tecnico tattico non credo che il Perugia abbia snaturato il modo di giocare. Logico che volevamo essere aggressivi recuperando palla per andare a fare gol. Per il resto certe cose non sono andate bene e potevamo fare meglio ma rifarei le stesse scelte. Ci sono state alcune situazioni di campo che solitamente non sbagliamo".

ORA L'ULTIMA PALLA - E' tempo di pensare al Monza: "Questa è una grande opportunità che la squadra di è conquistata in 37 partite. Siamo consapevoli di chi abbiamo di fronte e lo rispettiamo, ma vogliamo giocarcela. Dubbi? Ci sono diversi problemi e questo comporterà delle scelte. Vedremo. Andrà in campo sicuramente chi darà il meglio di sé. Per il resto dobbiamo valutare certe situazioni fino a domani mattina".

UN TRAGUARDO DA (PROVARE A) RAGGIUNGERE - Quanto crede il Grifo nei playoff? "Lavoriamo per raggiungere quello che vogliamo e per giocarsi ciò che ci siamo costruiti. Ce la giocheremo con il solito stile e le nostre idee".

VOTI AL CAMPIONATO? - "Nessuno. Il campionato è stato un viaggio in cui ogni partita lascia informazioni da prendere. Sicuramente è un percorso positivo".

UN ORECCHIO AL MATUSA - Inevitabile non sintonizzarsi con le radioline qualche centinaio di chilometri più a sud: "Vogliamo chiudere nel miglior modo possibile. Cercheremo di dare il massimo di noi stessi, sarà un'impresa difficile, ma vogliamo provarci con le nostre armi. Interessa solo ciò che possiamo fare noi".

LA LOTTA PER LA A - Saranno in quattro per due posti: "Chi ha le maggiori probabilità? Sono quattro grandi città e sarò felice per chi riuscirà ad andare in A. Ma a me interessa il Perugia".