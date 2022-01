Mercato Gubbio: Shady Oukhadda passa al Modena

Serie C

La trattativa che teneva banco da alcuni giorni ha trovato il suo esito. Shady Oukhadda dal Gubbio passa al Modena. La non convocazione per Chiavari nell'ultima gara giocata dai rossoblù contro la Virtus Entella è stato il primo segnale di quello che poi si è verificato. Il terzino destro è stato uno dei più utilizzati in campionato da mister Torrente, e ora va a rinforzare i ranghi della squadra di Tesser. Nato ad Albano Terme, cresciuto calcisticamente prima nel Padova e poi nel Torino, Oukhadda ha vestito le maglie dell'Albissola e del Siena prima di trasferirsi nell'ottobre del 2020 al Gubbio, dove ha totalizzato 54 presenze con 3 gol e 2 assist.

Questa la nota del club sul trasferimento: "L’As Gubbio 1910 comunica di aver ceduto a titolo definitivo il cartellino del giocatore Shady Oukhadda al Modena Football Club 2018. Il terzino, classe ‘99, ha vestito i colori rossoblù dalla scorsa stagione, totalizzando complessivamente 54 presenze tra Serie C e Coppa Italia, arricchite da 3 gol. La società ringrazia il giocatore per l’impegno e le prestazioni di questi anni, augurandogli le migliori fortune umane e professionali".