Entella - Gubbio, le parole di mister Torrente dopo la sconfitta in terra ligure: "In questo mese non siamo mai riusciti a fare una partita neanche tra di noi"

Non ci gira intorno Torrente. alla fine della socnfitta sul campo della Virtus Entella, l'allenatore del Gubbio riconduce all'ultimo periodo alle prese con il Covid la causa del alrgo passivo subito a Chiavari: "Brutta sconfitta in una partita no, dovuta soprattutto a quello che è successo in questo mese. Diversi giocatori non erano in condizione, abbiamo recuperato giocatori ieri che non si sono mai allenati nell'ultimo periodo. In questo mese non siamo mai riusciti a fare una partita tra di noi o con la Primavera in undici contro undici. Questo abbiamo pagato, trovando invece contro una squadra in salute che ha dei valori. Bisogna resettare e prepararsi alla prossima sfida cercando di recuperare la condizione ottimale perchè molti giocatori non erano al massimo. La situazione Covid è stata fondamentale. In un mese ci sono state giornate in cui ci siamo anche allenati in sei. Bisogna recuperare tutti per rimetterci in carreggiata".