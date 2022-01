Lega Pro: brutta sconfitta del Gubbio in casa della Virtus Entella

VIRTUS ENTELLA (4-3-1-2): Borra; Coppolaro, Pellizzer, Chiosa, Barlocco (Lepani); Karic, Paolucci, Di Cosmo (Rada); Capello (Schenetti); Lescano (Magrassi), Merkaj (Morosini). (A disposizione: Cicconi, Dessena, Paroni, Pavic, Sadiki, Siaulys, Silvestre). Allenatore: Volpe

GUBBIO (4-3-1-2): Ghidotti; Lamanna, Redolfi, Signorini, Aurelio (Arena); Malaccari, Cittadino, Di Noia (Formiconi); Bulevardi (Francofonte); Sarao (Spalluto), Fantacci (D'Amico). (A disposizione: Elisei, Meneghetti, Migliorini). Allenatore: Torrente

ARBITRO:

RETI: 22' pt Di Cosmo, 41' pt Capello, 18' st Magrassi, 28' st Schenetti

A scatenare l'inferno invece che il Gubbio è stata la Virtus Entella. Nella trasferta di Chiavari i rossoblù cadono sotto i colpi dei padroni di casa ed escono dal campo di gioco con un rotondo 4-0 in favore dei locali. Due gol per tempo, l'Entella ha fatto vedere perché ai nastri di partenza è stata piazzata dai pronostici tra le prime del girone B di Lega Pro. Ritorno in campo dopo un mese, dunque, amaro per il Gubbio, che aveva lasciato il 2021 con una bella vittoria al "Barbetti" contro il Cesena e inizia, invece, il 2022 con una sconfitta. I problemi legati al Covid hanno comunque minato la preparazione della formazione allenata da Torrente in vista del match che, forse, ha portato al largo passivo maturato in campo. Dopo venti minuti, e un'occasione fallita da Paolucci, l'Entella si porta avanti. Merkaj servito in area smista la sfera in direzione di Di Cosmo che sblocca il match. Il Gubbio prova a costruire le occasioni del pareggio con Fantacci e Bulevardi, ma Borra respinge in entrambi i casi. Prima dell'intervallo, doccia fredda e raddoppio subito dagli eugubini. Coppolaro trova Capello che mette alle spalle di Ghidotti. Nella ripresa continua la pressione della formazione di casa. I neo entrati Magrassi e Schenetti, così, calano il poker per i liguri, fissando il risultato finale sul 4-0.