Lega Pro: il Gubbio all'esame Alessandria

Riprenderà oggi pomeriggio il cammino del Gubbio nel girone B di Lega Pro. I rossoblù scenderanno in campo, fischio d'inizio ore 14.30, ad Alessandria nel tentativo di muovere la classifica dopo il passo falso interno della passata giornata contro la Fermana. Tante le assenze per mister Braglia, che non avrà a disposizione Signorini, Redolfi, Arena e Artistico. Gli eugubini si affideranno probabilmente alla coppia d'attacco formata da Spina e Vazquez con Bulevardi alle loro spalle. In difesa chance per il neo acquisto Dutu. Padroni di casa, invece, con Sylla e Galeandro in attacco. Dirigerà l'incontro l'arbitro Di Graci della sezione di Como. Ecco le probabili formazioni di oggi.

ALESSANDRIA: Liverani, Rota, Fini, Bellucci, Nunzella, Nichetti, Speranza, Guidetti, Lamesta, Sylla, Galeandro. Allenatore: Rebuffi

GUBBIO: Di Gennaro, Morelli, Dutu, Portanova, Bonini, Corsinelli, Rosaia, Toscano, Bulevardi, Spina, Vazquez. Allenatore: Braglia

ARBITRO: Di Graci di Como