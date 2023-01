Lega Pro: inizia con una sconfitta il 2023 del Gubbio

GUBBIO: Meneghetti, Dutu, Signorini, Bonini, Morelli, Rosaia, Bulevardi, Semeraro, Arena; Di Stefano,Vazquez. Allenatore: Braglia

FERMANA: Borghetto, Eleuteri, Parodi, Pellizzari, Carosso, Scorza, Giandonato, Misuraca, Romeo, Fischnaller, Maggio. All. Protti.

RETI: 24' pt Romeo, 33' pt Bulevardi, 5' st Misuraca, 24' st Maggio

Inizia con una sconfitta il 2023 del Gubbio, colpito per 3-1 al "Barbetti" dalla Fermana. La squadra di Braglia viene così superata in classifica dal Cesena e agganciata al terzo posto dalla Virtus Entella. La prima occasione è di Semeraro, ma sono gli ospiti a sbloccare il match intorno alla mezz'ora con Romeo rapido a ribadire in rete una respinta di Meneghetti su punizione calciata da Misuraca. Neanche dieci minuti più tardi, il Gubbio trova il pareggio con Bulevardi mandando la sfida all'intervallo sull'1-1. Nella ripresa, gli ospiti riescono a piazzare l'allungo decisivo. Dopo cinque minuti dal ritorno in campo, Misuraca porta di nuovo in vantaggio la Fermana. L'allungo finale lo piazza in contropiede Maggio, servito da Fischnaller. Nel finale Mbakogu ha l'occasione per riaprire il match, ma Borghetto devia la conclusione a tu per tu.