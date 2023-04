Calcio serie B, Perugia - Reggina: le probabili formazioni e dove seguirla in diretta

Sono passati appena tre giorni dall'1-1 con il Frosinone e il Perugia è pronto a tornare in campo. L'occasione è il recupero con la Reggina, match che si sarebbe dovuto disputare lo stesso 9 marzo ma è stato rinviato per via delle scosse di terremoto che hanno interessato parte dell'Umbria. Questa volta però non ci sono dubbi, si giocherà e i punti in palio saranno davvero pesantissimi.

Ma vediamo come le due squadre arrivano all'appuntamento:

QUI PERUGIA - Il pari di sabato ha portato i biancorossi nuovamente in zona playout, ma l'ambiente non si è posto più di tanto il problema. La squadra sta bene ed è pronta a dare battaglia fino alla fine. Fabrizio Castori, che non ha tenuto la tradizionale conferenza pre gara, dovrà fare a meno dei soli Cristian Dell'Orco e Marco Olivieri e potrà attingere dalla quasi totalità della rosa a sua disposizione.

In ragione di questo la formazione potrebbe essere la seguente: Gori in porta; Sgarbi, Curado (o Angella) e Struna in difesa; Casasola, Iannoni (o Capezzi), Santoro e Lisi a centrocampo; Luperini alle spalle di Di Serio (o Matos) e Di Carmine.

QUI REGGINA - Nove sconfitte nelle ultime undici partite pesano come un macigno nel cammino dei calabresi, che però sono riusciti a mettere in difficoltà una corazzata come il Genoa. Da questo vorrà ripartire Filippo Inzaghi, che non ha nascosto la stima verso Castori ed il Perugia sottolineando nel contempo la necessità di tornare a vincere. Due gli indisponibili, cioè Niccolò Pierozzi e Zan Mayer, mentre Jeremy Menez, non al meglio, è partito con la squadra ma sono in extremis si deciderà su un suo eventuale utilizzo.

Al di là della pretattica vera o presunta gli amaranto potrebbero schierarsi con il 3-5-2 così disposto: Colombi tra i pali; Cionek, Camporese e Gagliolo in difesa; Bouah, Fabbian, Crisetig, Hernani e Di Chiara a centrocampo; Menez e Strelec di punta.

DOVE SEGUIRE LA SFIDA IN DIRETTA - Perugia - Reggina sarà visibile a partire dalle ore 20:15 su Sky Sport e Sky Calcio e in streaming su DAZN, ma anche su Now TV, ed Helbiz Live disponibile sia sul sito che nella App ufficiale, sia su Amazon Prime Video.