Calcio serie B, ora il Perugia davvero non può fallire. Tutto l'ambiente è compatto

Il Perugia, imbrigliando la capolista Frosinone, ha dimostrato una condizione atletica a dir poco straripante, ma non basta. Il Cosenza continua ad inanellare vittorie inattese e ha relegato, malgrado un 1-1 non certamente da buttare via, i biancorossi al quartultimo posto. C'è però un particolare: bisogna recuperare il match contro la Reggina, rinviato per via delle scosse sismiche che all'inizio del mese scorso hanno interessato parte del territorio umbro. L'imperativo è chiaro: bisogna vincere. Il campionato sta entrando nella fase decisiva e ogni errore anche piccolo può costare caro. L'ambiente però è sereno e consapevole di potercela fare: oltre allo stato fisico già descritto c'è il fatto che questa oggi è una squadra vera e anche due giorni fa, quando magari si sarebbe meritato qualcosa in più del pari, lo ha dimostrato.

UN AVVERSARIO IN CRISI TOTALE - I numeri della Reggina parlano chiaro: 9 sono le sconfitte rimediate nelle ultime 11 giornate e lo spettro incombente di una penalizzazione, retaggio dei problemi societari de qualche mese a questa parte stanno imperversando i riva allo Stretto. Sono queste però le situazioni più scomode, che potrebbero portare a pensare che tutto sia facile. Non deve assolutamente passare questo messaggio: gli amaranto la prestazione a Genova l'hanno fatta e cercheranno di ripartire esattamente da questo. Il Perugia dovrà dunque quantomeno ripetere la prestazione mostrata nella partita precedente con degli accorgimenti, primo tra tutti evitare alcune amnesie difensive che potrebbero rivelarsi fatali.

SQUADRA CHE FA BENE NON SI CAMBIA? PARE DI SI' - Fabrizio Castori, che dovrà rinunciare ai soli Cristian Dell'Orco e Marco Olivieri (per lui difficile un recupero per il Modena), potrebbe essere orientato a dare gli stessi undici che ben si sono comportati contro la capolista. Soltanto un ballottaggio si profila, quello nella posizione di braccetto di destra in cui a contendersi una maglia potrebbero essere Rosi (che parte di gran lunga avvantaggiato) e Sgarbi accando ad Angella e Struna. Nessuna variazione a centrocampo, con Casasola, Capezzi, Santoro e Lisi. Luperini verso la riconferma alle spalle di Matos e Di Carmine. Largo alla strada della continuità in vista di un appuntamento decisivo.

DESIGNAZIONE - A dirigere la partita sarà il signor Giacomo Camplone di Pescara, coadiuvato dagli assistenti Francesco Fiore di Barletta e Giuseppe Marco Macaddino di Pesaro. IV Uomo ufficiale sarà Giuseppe Collu di Cagliari. Infine al VAR Federico Dionisi di L’Aquila, AVAR Gianpiero Miele di Nola.