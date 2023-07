Calcio, i colpi di scena non finiscono qua: il Lecco viene segnalato dalla Covisoc ed il Perugia rivede la B

Questa estate pallonara che si preannuncia lunga e calda continua a riservare dei colpi di scena che potrebbero tranquillamente definirsi come clamorosi. Sembrava che il Perugia fosse tagliato fuori dal discorso riammissione in serie B, almeno fino alla tarda serata di ieri, ma questa ipotesi con il passare dei giorni potrebbe riverlarsi sempre più concreta.

Questo perchè il Lecco, per il quale sembrava non ci fossero dei problemi nell'iter dell'iscrizione al campionato cadetto, ha ricevuto il rilievo della Covisoc per inadempienze nella documentazione. Adesso, al contrario di come si pensava soltanto fino a poche ore fa, sarebbe il club presieduto da Cristian Di Munno ad essere costretto al ricorso, con il Grifo che rivestirebbe il ruolo di spettatore interessato (cosa non certamente da poco).

Qualora le cose dovessero rimanere così nelle prossime settimane, data anche l'esclusione della Reggina, a tornare in B sarebbero Brescia e appunto Perugia. Non resta che attendere con trepidazione una sentenza che restituirebbe almeno in parte la giusta credibilità al sistema, al contrario di quanto affermano alcuni media e giornalisti importanti nazionali che parlerebbero di "ingiustizia" qualora queste due società venissero sanzionate. Quel che sembra sfuggire loro è che i regolamenti sono molto ma molto chiari....

La conferma dell'Ansa

A battere la notizia, che riportiamo di seguito, è stata la nota agenzia di stampa: "La Covisoc e la commissione infrastrutturale hanno mandato dei rilievi a Reggina e Lecco, le cui domande di iscrizione al campionato di Serie B hanno presentato delle criticità. I due club avranno tempo fino al 5 luglio di presentare ricorso, a quel punto ci saranno ulteriori relazioni degli organi tecnici che saranno girate poi al Consiglio Federale che il prossimo sette luglio prenderà una decisione. Resta dunque a rischio l’iscrizione alla B di Reggina e Lecco con la prima che avrebbe presentato una documentazione carente per quanto riguarda i pagamenti, mentre per il Lecco il problema sarebbe legato allo stadio e alla “perentorietà” del termine dei documenti da presentare entro lo scorso 20 giugno per poter giocare all’Euganeo di Padova".