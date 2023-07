Calcio serie C, il Perugia scalda i motori: raduno fissato per il 13 luglio

In casa Perugia si torna a pensare al calcio giocato, per lo meno ci si prova. In vista di una stagione che molto probabilmente, salvo imprevedibili colpi di scena, vedrà i biancorossi militare in serie C, la società inizia a programmare, come è doveroso che sia.

I cancelli del Curi, dopo quel maledetto 19 maggio, riapriranno giovedì 13 luglio, quando alle ore 10 scatteranno sia i test fisici che i primi allenamenti sul campo. Nei giorni successivi si saprà quando e dove verrà svolto il ritiro estivo.

Saranno attesi tutti i giocatori di proprietà, quelli di rientro dai prestiti e verosimilmente parte della Primavera. Ma soprattutto si dovranno riaprire le caselle più importanti: quelle relative all'allenatore (ai vari Corrent, Bucchi e Baldini, ma Francesco, si è aggiunto quello di Guidi, ex Gubbio e lo scorso anno sulla panchina della Primavera della Roma) e al direttore sportivo (favorito resta l'attuale responsabile del settore giovanile Giugliarelli, anche se c'è chi parla di un ritorno come direttore generale di Comotto). Ne sapremo di più nelle prossime ore.

La nota ufficiale

"Pronti a ripartire per il 2023/24. Siamo ai blocchi di partenza della nuova stagione e il centro sportivo biancorosso è pronto ad accogliere la squadra.

I biancorossi torneranno in sede giovedi 13 luglio, giorno del raduno, entro le ore 10 e si alleneranno per alcuni giorni all’interno del centro sportivo “P.Rossi”.

Successivamente verrà comunicata la data e luogo del ritiro".