Calcio, il Perugia continua a lavorare malgrado dall'esterno si tenti di delegittimare la riammissione in B

Ci sono due partite che il Perugia sta giocando. La prima è in campo, dove i giocatori di proprietà rimasti si allenano agli ordini di Francesco Baldini, l'allenatore designato a guidare la squadra nella prossima stagione almeno per il momento; la seconda fuori, in quanto la società, prima di operare ulteriori mosse sul piano cessione, sta cercando di capire in quale categoria militerà.

Se a Pian Di Massiano gli allenamenti scorrono nella più totale tranquillità, lo stesso non si può dire che accada sia in altre città che in alcune redazioni giornalistiche anche importanti. I biancorossi, vincendo il ricorso al Collegio Di Garanzia del Coni, possono concretamente sperare di mantenere la serie B, ma questo ha fatto storcere il naso a molti. Fatto comprensibile sotto un certo punto di vista, ma è evidente che certi commenti, anche da parte di cronisti di grido, che dovrebbero limitarsi ad essere obbiettivi, non tengo conto che quanto stabilito dall'organo giudicante ha assicurato il rispetto delle regole vigenti. Piaccia o non piaccia è così.

Tentativo Spal

Il Perugia, come è noto, ha presentato la domanda di riammissione corredata dalla documentazione richiesta, ma c'è qualcuno che da Ferrara avanza dubbi sulla legittimità della richiesta dei biancorossi. L'oggetto della discussione è l'agibilità dello stadio Curi, in particolare per quanto riguarda l'impianto di illuminazione. Peccato che poco più a nord non si sappia che il sopralluogo della Commissione Criteri Infrastrutturali della Covisoc, terminato intorno alle 22:30 di ieri, non abbia evidenziato criticità di sorta e che ci siano quindi tutte le condizioni affinchè tutto possa procedere per il meglio. La palla ora passa al consiglio federale che si terrà lunedì prossimo e durante il quale si parlerà di queste questioni. Per la cronaca anche la Spal, al pari del Benevento, ha chiesto la riammissione, ma questo tentativo dunque non è destinato ad andare in porto.

Le tappe successive

La battaglia poi si sposterà nei tribunali amministrativi. La sentenza del Tar del Lazio è prevista per il 7 di agosto ma potrebbe essere anticipata di qualche giorno. Il Consiglio di Stato infine dovrebbe pronunciarsi per il 29 agosto.

Intanto a Pian Di Massiano si lavora

I Grifoni si allenano a ritmo intenso al Paolo Rossi. Si va avanti a suon di doppie sedute: nella giornata odierna Baldini ha lavorato sulle due fasi di gioco. Il gruppo è apparso in buone condizioni e c'era un unico assente: Cristian Dell'Orco, che continua a recuperare dall'incidente al ginocchio di qualche mese fa. Il suo ritorno a Perugia potrebbe avvenire tra un mese circa ma per rivederlo calcare i campi da gioco servirà ancora tempo.