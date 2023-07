Calcio, il presidente del Lecco Di Nunno non ci sta e attacca il Perugia: "Vergognoso che abbia fatto ricorso"

Quanto accaduto poco meno di quarantotto ore fa ha davvero dell'incredibile. Il Collegio di Garanzia del Coni ha emesso il verdetto: il Perugia ha diritto a disputare la serie B 2022/23, il Lecco no. La soluzione, va autorevolmente precisato, non è quella definitiva in quanto ci sono ancora due gradi di giudizio (il Tar del Lazio, che si pronuncerà il 2 di agosto, e il Consiglio di Stato, che invece si esprimerà addirittura il 29, con l'inizio dei campionati destinato a slittare), ma l'ottimismo in casa biancorossa regna sovrano in quanto nell'ambiente si è convinti che il più oramai sia fatto.

Mentre la squadra da un paio di giorni, dopo i test fisici, ha iniziato a lavorare sul campo agli ordini di Francesco Baldini, nuovo tecnico designato, che chi contesta a viva voce la sentenza del Coni che riammette i biancorossi in cadetteria (a tal proposito il club ancora presieduto da Massimiliano Santopadre ha regolarmente presentato domanda di riammissione). Si tratta del presidente del Lecco Paolo Di Nunno, autore di un duro sfogo alla Gazzetta dello Sport.

"È un incubo, e non so chi lo voglia. So soltanto che fino a settembre non cominceranno i campionati. Ho detto ai ragazzi di stare tranquilli: noi faremo la B. Andiamo avanti come se nulla fosse. E facciamo il mercato".

Il vulcanico patron illustra le prossime tappe della battaglia: "Il 2 andremo al Tar e poi al Consiglio di Stato, bisogna solo aspettare. Io sono una persona onesta, non trovo tanta gente come me: io faccio le cose giuste, non quelle che mi dicono. Io ho vinto il campionato, sono una persona corretta, non ho rubato niente, gli altri fanno gli imbrogli".

Infine ecco il duro attacco verso la società prima indiziata a prendere il posto dei lariani: "Il Perugia con i guai che ha avuto si mette a fare ricorsi: è una vergogna. La verità è che vogliono andare in B soltanto per vendere meglio la società".

Parole umanamente comprensibili quelle di Di Nunno (abile ad ottenere un traguardo storico con grande sacrificio e dedizione), che però non tengono conto di un particolare: che l'organo giudicante in questione ha garantito (come suggerisce la denominazione stessa) il rispetto delle regole, che deve essere sempre assicurato giuste o sbagliate che siano. Aspetto che evidentemente sfugge ad organi di stampa nazionali, che parlano di "ingiustizia".

Così come sfugge ad altre società, che hanno altresì presentato domanda di riammissione o ripescaggio, che il Perugia si farà comunque trovare pronto sul fronte stadio: i lavori all'impianto di illuminazione del Curi sono in corso e dovrebbero concludersi nell'arco di una quindicina di giorni e per non farsi trovare impreparati è stata designata, in tempi non sospetti, la sede del Vigorito di Benevento.

La grande battaglia delle società coinvolte è appena iniziata, anche se sembra aver intrapreso una strada ben delineata.