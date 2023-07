Nuovo Curi, il Comune pronto a bocciare il progetto?

Il nuovo Curi non si fa più? E' ancora presto per dirlo, ma l'indirizzo sembra proprio essere quello. Nei prossimi giorni verrà emessa da parte del Comune di Perugia la delibera, ma qualcosa si è già intuito al termine della conferenza stampa tenutasi questo pomeriggio presso la Sala Del Consiglio di Palazzo Dei Priori indetta proprio per fare il punto della situazione sull'argomento. Diverse sarebbero le criticità che il progetto presenterebe e che farebbero propendere la risposta finale verso il no.

Sull'argomento è intervenuta l'assessore allo sport Clara Pastorelli, che ha assicurato che "la costruzione di un nuovo stadio è nei nostri programmi. C'è stata tanta attenzione e apertura sui vari passaggi e sulle risultanze della conferenza dei servizi pervenute da poco. La volontà è non solo quella di condividere, ma anche di chiarire in maniera decisa i punti tecnici e riportare ai cittadini concetti che possano essere assimilati facilmente". Nelle previsioni del Comune anche un piano B: "Nelle prossime ore e nei prossimi giorni si procederà con la dichiarazione di interesse pubblico. Va detto che c'è l'intenzione, in caso di esito negativo, di riqualificare la struttura esistente con nostre risorse, cosa peraltro già prevista da tempo. Interesse primario è la sicurezza".

Nelle ultime ore ha iniziato a circolare una voce che vorrebbe il Perugia disputare, in caso di riammissione in serie B, le prime partite casalinghe della stagione in trasferta, precisamente a Benevento. La possibile causa è il rifacimento dell'impianto di illuminazione che richiederebbe tempi piuttosto lunghi: "La questione - spiega l'ingegner Giacomo Capone - era già aperta da diverse settimane. Poi, con la retrocessione in C della squadra, si è arenata. Per diversi problematiche sono previste delle deroghe se sarà serie B, ma non all'illuminazione". Capone insomma, pur non sbilanciandosi, ha fatto capire che la possibilità che il Curi debba rimanere inaccessibile al pubblico a partire dal prossimo 19 agosto, qualora la riammissione divenisse esecutiva, è quantomai concreta.