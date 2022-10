Calcio serie B, Como - Perugia: parlano i protagonisti della gara

Il Perugia fallisce ancora una volta il match contro una squadra che attualmente lotta per gli stessi obbiettivi ma c'è chi tenta di tenere il morale alto malgrado la situazione attuale (i biancorossi sono ultimi da soli) non lo autorizzi affatto.

Nel post partita, ai microfoni di Umbria Tv, il tecnico Silvio Baldini spiega così le motivazioni per le quali i suoi non riescono proprio ad essere incisivi: "Ci spegniamo perché sentiamo il peso di questo momento difficile. Quando subiamo gol perdiamo lucidità e mettiamo delle palle che gli avversari controllano facilmente, però come squadra ci siamo comportati bene". Il disagio è apparso più forte dopo la sconfitta contro il Pisa: "Non voglio tornare su quella partita, ma la prestazione non mi era piaciuta. Mi piace vedere una squadra che aggredisca ed impari a giocare la palla. La formazione del primo tempo era più adatta in questo". Sulle sostituzioni: "Ho tolto i giocatori ammoniti, Curado compreso, perchè non volevo correre il rischio di restare in dieci". C'è una sola strada da percorrere: "Il problema non deve esistere o condizionarci, devono esserci solo le soluzioni, da ricercare sempre dentro di noi. Speriamo prima possibile di ottenere quella vittoria che farebbe alzare la nostra autostima".

Cerca di guardare il bicchiere mezzo pieno Simone Santoro, centrocampista biancorosso: "Oggi a livello di atteggiamento abbiamo dimostrato di essere una grande squadra. Siamo stati corti, ma siamo mancati negli ultimi metri. E' un momento difficile, lo sappiamo, ma con il lavoro ne usciremo e prima o poi il destino sarà dalla nostra parte. Questo è un gruppo unito, che può dare grandi soddisfazioni e faticherà anche di notte, se necessario, anche se non abbiamo nulla di cui rimproverarci. Il nostro problema? Ci manca il gol, e se non arrivano i risultati è dura. Ma non molleremo mai".