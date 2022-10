Calcio serie B, Como - Perugia: le probabili formazioni e dove seguirla in diretta

Como - Perugia, ovvero chi si ferma (ancora) rischia seriamente di essere perduto. Si affrontano due squadre in crisi di risultati, entrambe affamate di vittorie da troppo tempo assenti e che cercano di nascondere una tensione che qualora il risultato non arrivasse verrebbe inevitabilmente alla luce.

Fotografiamo però lo stato di salute di biancorossi e azzurri:

QUI PERUGIA - La necessità impellente di muovere la classifica caratterizza questi giorni di lavoro per un Perugia che questa volta non può proprio permettersi di sbagliare. Il penultimo posto è un messaggio chiaro: o si trova in fretta la giusta identità di squadra o ci si esporebbe a dei rischi spaventosi. Silvio Baldini ha cercato di lavorarci e si ripartirà verosimilmente dalla reazione vista nel secondo tempo contro il Pisa per cercare di portare via dei punti dal Sinigaglia.

Tre i giocatori assenti: Aleandro Rosi, Ryder Matos ed ultimo in ordine di tempo Filippo Sgarbi. Tornano invece dopo aver disertato l'ultimo impegno Andrea Beghetto e Marcos Curado.

La novità riguardano il modulo, che sarà il 4-2-3-1. Davanti a Gori, da destra a sinistra, Paz, Curado (preferito probabilmente ad Angella), Dell'Orco e Beghetto, che si appresta finalmente ad esordire da titolare; davanti alla difesa Bartolomei e Santoro (o Iannoni); sulla trequarti Lisi, Luperini ed Olivieri; Di Carmine punta.

QUI COMO - Non se la passano bene nemmeno i lariani, che languono in fondo alla classifica con un punto in meno rispetto ai Grifoni. Per Moreno Longo c'è da registrare un'assenza importante, quella del centrocampista Paolo Faragò, alle prese con un problema alla spalla che potrebbe costringerlo a saltare non solo il match di domani. Gli azzurri scenderanno sicuramente in campo con la rabbia derivante dalla sconfitta di Cosenza e per i biancorossi si tratterà certamente di un cliente scomodo.

Il tecnico torinese confermerà il 4-3-1-2 così schierato: Ghidotti tra i pali; Vignali, Solini, Scaglia e Cagnano in difesa; Faragò, Baselli, Blanco a centrocampo; Fabregas alle spalle di Mancuso e Cutrone.

DOVE SEGUIRE LA SFIDA IN TV - Como - Perugia sarà visibile a partire dalle 16:15 su Dazn sia sull’app che sul sito ufficiale sul canale relativo al match, sulla piattaforma digitale di Sky, su Now TV e sull’app Sky Go, infine sull’app e sul canale di Helbiz Live presente su Prime Video.