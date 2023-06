Calciomercato, in attesa di novità sul fronte societario via alla diaspora in casa Grifo

Trascorrono i giorni e di annunci ufficiali in casa Perugia non se ne vede nemmeno l'ombra. Il giorno da dentro o fuori, almeno per quanto riguarda il possibile passaggio di proprietà, potrebbe essere quello del 20 giugno, nel quale è fissata la scadenza per l'iscrizione alla serie C (che, salvo imprevedibili colpi di scena, verrà perfezionato) o al più spostato per la fine del mese. Una direzione in qualche modo dovrà essere intrapresa perchè la nuova stagione non è lontanissima ed è indispensabile iniziare a programmarla. Qualcosa però è possibile illustrare: di certo il parco giocatori, con la retrocessione, non sarà più lo stesso.

Via i prestiti

Un paio di giorni fa sono scaduti i termini per far valere il diritto di riscatto dei giocatori in prestito, mentre domani sarà la volta dei controriscatti. Saluteranno così Marco Olivieri, che tornerà alla Juventus al pari del portiere Stefano Gori, poi Yeferson Paz (Sassuolo), Emmanuel Ekong e Stipe Vulikic (Dragovoljak). Al contrario va verso la permanenza il terzino Damiano Cancellieri, per il quale vige l'obbligo di riscatto dal Monterosi, che ovviamente verrà esercitato.

Il "caso" Iannoni

Almeno per adesso resterà nell'organico dei biancorossi anche Edoardo Iannoni, il cui accordo con la Salernitana per il trasferimento a titolo temporaneo in Umbria era valido per due anni. Il club campano vorrebbe però interrompere la permanenza del centrocampista anticipatamente per consentirgli di giocare ancora in B. Si attendono sviluppi.

Tra rientri e cessioni certe

Dai vari prestiti rientreranno Luca Moro (dalla Paganese), Samuele Angori (dalla Primavera dell’Empoli), Samuele Righetti (dal Cerignola) e Michele Vano (dal Rimini). Verso la cessione per fare cassa elementi come Christian Kouan, Giuseppe Di Serio e Simone Santoro, senza dubbio i giocatori più appetibili sul mercato.