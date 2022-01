Foligno: altro rinvio causa Covid

Slitta ancora il ritorno in campo del Foligno. I casi di positività tra i falchetti, saliti a quota sette, hanno fatto scattare un ulteriore rinvio a data da destinarsi per la trasferta di Unipomezia, già rinviata nei passati giorni a mercoledì 2 febbraio. Dopo la gara con il Montespaccato, dunque, ci sarà ancora da aspettare per la ripartenza in campionato della squadra ora allenata da Monaco dopo il ritorno in panchina, con il ritorno previsto a oggi (salvo ulteriori aggiornamenti) a domenica 6 febbraio nell'incontro casalingo contro il Rieti.

Questa la nota della società sul secondo rinvio: "Rinviato a data da destinarsi anche l'incontro tra Unipomezia e Foligno, valevole per l'ultima giornata del girone di andata, il cui recupero era stato inizialmente fissato per mercoledì 2 febbraio. A meno di ulteriori rinvii, il prossimo impegno del Falco sarà quindi l'incontro casalingo con il rientro, domenica 6 febbraio 2022".