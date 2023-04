Calcio, Eccellenza: weekend di riposo, poi 180 minuti di fuoco

E' un campionato ricco di emozioni in testa e in coda quello di Eccellenza edizione 2022/23: lotta al vertice che vede esclusivamente due protagoniste, Ellera e Vivialtotevere Sansepolcro, così forti da annullare i playoff, mentre la zona retrocessione è in fermento grazie soprattutto al Cannara che l'ha ravvivata nelle ultime partite.

Domenica non si gioca, c'è l'ultima sosta, ma dal 30 aprile riprende la regular season con gli ultimi 180 minuti: l'Ellera riparte da San Valentino in casa dell'Olympia Thyrus e ha il "dovere" di fare punti per approfittare del turno di sosta dei rivali toscani che, invece, hanno solo l'ultima giornata a disposizione per tentare l'impresa, in casa contro il Foligno, ma potrebbero scivolare al secondo posto e dipendere dai risultati dei corcianesi.

Se è vero che i playoff non ci saranno, la situazione è ben più intricata, invece, in zona salvezza/playout: come normalmente accade, c'è da decifrare la lotta per non retrocedere in Serie D perché, in questa edizione del girone E, ci sono ben tre squadre umbre che rischiano forte, ovvero Orvietana, Città di Castello e Trestina; se una sola umbra o nessuna retrocede, dall'Eccellenza scendono in Promozione "solo" quattro squadre, se invece retrocedono due o tre umbre dalla D, in Promozione scendono cinque squadre dall'Eccellenza.

Tutto da decidere, dunque, in coda, con due sfide che sicuramente accenderanno la bagarre: Pontevecchio - Cannara il 30 aprile e Cannara - Ventinella il 7 maggio.