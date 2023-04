Calcio, Eccellenza: vittorie per Ellera e Sansepolcro

Vittorie di misura per Ellera e Sansepolcro, rispettivamente 2 a 1 in trasferta con l’Atletico BMG e 1 a 0 in casa contro la C4; questi risultati non cambiano l’andamento di entrambe, impegnate in un infinito testa a testa verso il successo finale (Ellera con 3 punti in meno, ma una partita in più da giocare).

Da segnalare il successo del Lama sul campo della Narnese che significa quinto posto, l’ultimo dei playoff, ma soprattutto il colpo esterno del Cannara, alla seconda vittoria consecutiva, in casa dell’altra squadra ternana, l’Olympia Thyrus, che porta i rossoblu ad un solo punto dal terz’ultimo posto del Ventinella che, però, ha una partita in più.

Questi i risultati della trentunesima giornata:

Atletico BMG – Ellera 1 – 2

Castiglione del Lago – Branca 1 – 1

Foligno – Nestor 0 – 1

Narnese – Lama 0 – 4

Olympia Thyrus – Cannara 0 – 1

Pontevecchio – Ventinella 1 – 1

San Sisto – Angelana 1 – 1

Vivialtotevere Sansepolcro – C4 1 – 0

Riposa il Pontevalleceppi