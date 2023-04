Calcio, Eccellenza: cade il Sansepolcro, Ellera non fallisce

Vittoria di personalità per l’Ellera e primo posto agganciato grazie alla sconfitta dei rivali del Sansepolcro: 2 a 1 per i biancocelesti nel big match casalingo col San Sisto, 1 a 2 dei toscani in trasferta sul campo del Pontevalleceppi; da segnalare che l’Ellera ha una partita in meno e gli stessi punti del Sansepolcro, di conseguenza c'è la possibilità concreta di conquistare il primo posto solitario a parità di gare giocate, non dipendendo più dai risultati altrui.

Da segnalare in coda il pareggio del Cannara che aggancia il Ventinella e tiene vive le speranze per evitare la retrocessione diretta.

Questi i risultati della trentaduesima giornata:

C4 – Foligno 0 – 1 (giocata ieri)

Lama – Pontevecchio 1 – 2 (giocata ieri)

Angelana – Olympia Thyrus 1 – 1

Branca – Atletico BMG 2 – 0

Cannara – Narnese 1 – 1

Ellera – San Sisto 2 – 1

Nestor – Castiglione del Lago 1 – 2

Pontevalleceppi – Vivialtotevere Sansepolcro 2 – 1

Riposa il Ventinella