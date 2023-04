Calcio, Eccellenza: il primo verdetto esclude i playoff

Mancano appena due giornate alla fine del campionato di Eccellenza e c'è già un verdetto: non si disputeranno i playoff.

Ellera e Sansepolcro stanno volando talmente alto che il San Sisto, terzo in classifica, con due partite ancora a disposizione potrebbe portarsi al massimo a dieci punti di distanza dalla seconda e il regolamento della manifestazione prevede che, in caso di vantaggio pari o superiore proprio a dieci punti della seconda classificata rispetto alla terza, non si disputino i playoff, con la società seconda classificata che accede direttamente alla fase successiva.

A questo punto, resta solo da scoprire chi vincerà il campionato tra Ellera e Sansepolcro.