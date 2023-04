Calcio, Eccellenza: pareggio per le prime due in classifica

Finiscono in parità le partite delle prime due della classe: l’Ellera pareggia 1 a 1 il match casalingo contro il Castiglione del Lago, mentre a Marsciano il Sansepolcro ottiene lo stesso punteggio con la Nestor; in coda, è da segnalare l’importante successo del Cannara in casa contro il San Sisto, con i rossoblu che si portano a soli tre punti dalla zona playout con una partita in meno.

Questi i risultati della trentesima giornata:

Angelana – Atletico BMG 1 – 2 (giocata ieri)

Branca – Foligno 4 – 0

C4 – Pontevalleceppi 0 – 1

Cannara – San Sisto 1 – 0

Ellera – Castiglione del Lago 1 – 1

Lama – Olympia Thyrus 1 – 1

Nestor – Sansepolcro 1 – 1

Ventinella – Narnese 0 – 1

Riposa Pontevecchio.