Eccellenza: rinviata causa Covid la partita tra Branca ed Ellera

Rinviata causa Covid la partita di domenica tra Branca ed Ellera nel campionato di Eccellenza. L'ufficializzazione, rispetto a quanto successo nelle ultime ore per quanto riguarda la gara tra Massa Martana e Gualdo Casacastalda, è giunta dal Comitato regionale umbro dopo la richiesta inoltrata dalla squadra di casa.

Gli eugubini, infatti, sono alle prese con ben nove casi di positività all'interno del gruppo squadra, sette inseriti nel gruppo squadra di cui sei sono fuoriquota. Ecco allora scattare in via ufficiale il rinvio della partita in programma, visto che sono soddisfatti due dei tre requisiti richiesti per chiedere e ottenere il rinvio di una gara (sei giocatori positivi del gruppo squadra, tre fuoriquota del gruppo squadra positivi).