Eccellenza: vittoria a tavolino per il Massa Martana e un punto di penalizzazione al Gualdo Casacastalda

Vittoria per 3-0 a tavolino al Massa Martana, un punto di penalizzazione in classifica e ammenda di 300 euro al Gualdo Casacastalda . Questa la decisione del Giudice sportivo per quanto riguarda la sfida di domenica tra le due squadre, partita valida per la 25esima giornata del campionato di Eccellenza.

Nonostante la richiesta di rinvio inoltrato dal Gualdo Casacastalda per la presenza di alcuni casi Covid all'interno della squadra, da parte del Comitato regionale umbro non è mai arrivata la nota ufficiale del rinvio, dal momento che almeno tre dei sette giocatori coinvolti non risultano inseriti nell'organico dopo l'ultima finestra di mercato disponibile. Quindi, il numero di calciatori positivi non ha raggiunto la soglia minima per il rinvio in via ufficiale.

Ecco la nuova classifica dopo la decisione del Giudice sportivo.

CLASSIFICA

Orvietana 60

Lama 52

Narnese 49

Pontevalleceppi 45

Ellera 42

Branca 37

Massa Martana 35

Nestor 34

Vivi Altotevere Sansepolcro 34

Castiglione del Lago 32

San Sisto 29

Bastia 28

Angelana 26

Olympia Thyrus 26

Castel del Piano 25

Ducato Spoleto 23

Gualdo Casacastalda 19 (-1)

Fortitudo Assisi Subasio 18