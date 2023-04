Calcio, Eccellenza: il prossimo turno

Il trentatreesimo e penultimo turno del campionato di Eccellenza propone sfide importanti i chiave promozione in Serie D e salvezza: l’Ellera gioca a Terni contro l’Olympia Thyrus e spera di allungare sul Sansepolcro che, invece, ha il turno di riposo, mentre in coda c’è un’importante sfida tra Pontevecchio e Cannara, rispettivamente ultima e penultima in classifica, distanziate di un solo punto e ancora in corsa per centrare i playout e scongiurare l’incubo retrocessione diretta. Importante anche la gara interna del Ventinella (penultimo a pari punti col Cannara) contro il Lama.

Per la rincorsa alla salvezza, il Castiglione del Lago spera in un successo nel match casalingo contro la C4 per ridurre a due punti la distanza dalla salvezza diretta, da giocarsi poi domenica prossima nell’ultima partita della regular season.

Questo il programma completo della trentatreesima giornata che si gioca domenica 30 aprile alle 15:

Atletico BMG – Nestor

Castiglione del Lago – C4

Foligno – Pontevalleceppi

Narnese – Angelana

Olympia Thyrus – Ellera

Pontevecchio – Cannara

San Sisto – Branca

Ventinella – Lama

Riposa Vivialtotevere Sansepolcro