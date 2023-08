Calcio, Eccellenza: Laurenzi al Lama

Continua il mercato in entrata del Lama: questa volta, in bianconero arriva il giovane attaccante classe 2005 Loris Laurenzi, lo scorso anno in forza al Trestina.

Questa la nota del club (fonte Facebook G.S. Lama): “Altro colpo di mercato che va ad arricchire la rosa messa a disposizione di Mister Borgo.

Arriva ufficialmente tra le fila bianconere Loris Laurenzi, talentoso attaccante classe ‘05, in forza al Trestina nella passata stagione.

Un caloroso benvenuto a Loris è un grande in bocca al lupo per la stagione ormai alle porte”.