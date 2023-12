Calcio, Eccellenza, Città di Castello: il prepartita di Davide Zanchi

Domani il Città di Castello è di scena sul campo del Terni Fc terzo in classifica ed in un ottimo momento di forma, soprattutto in casa. Impegno difficile, quindi, per i biancorossi che, tuttavia, a differenza della gare casalinghe, in trasferta riescono ad esprimere al meglio le proprie qualità, in particolar modo contro le squadre più quotate.

E' dello stesso avviso Davide Zanchi, esperto difensore tifernate (fonte Ufficio Stampa AC Città di Castello): “I dati dicono questo, stiamo facendo meglio in trasferta, in casa purtroppo stiamo facendo fatica ad ingranare, però obiettivamente le prestazioni ci sono, per cui bisogna proseguire con questa mentalità dando ancora di più. Contro le prime della classe non abbiamo mai demeritato, a dimostrazione del nostro valore; il Terni Fc sta facendo molto bene, è un'ottima squadra, ci sarà da battagliare e da mettere in campo, oltre alle nostre doti tecniche, anche tanta determinazione. Come mai in casa fatichiamo? Difficile trovare delle spiegazioni nel calcio, probabilmente è un problema di testa, le prestazioni ci sono sempre state, ma abbiamo perso spesso, sicuramente bisogna invertire questa tendenza. A inizio stagione mi aspettavo una classifica diversa, anche se è vero che questo campionato è molto difficile ed equilibrato, ed è pur vero che siamo ancora in tempo per far tutto, ma ogni partita nasconde delle insidie. Dobbiamo chiudere bene questo girone di andata e fare un grande girone di ritorno. Non siamo inferiori a nessuno, con la mentalità che ci dà il Mister andiamo sempre in campo per i tre punti, poi se col Terni Fc viene fuori un pareggio ce lo prendiamo”.