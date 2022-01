Covid: sei giocatori positivi nel Foligno

Brutta notizia per il Foligno, anche fermo ai box in attesa della ripartenza dopo il rinvio della trasferta contro l'Unipomezia. Nei falchetti sono stati riscontrati sei calciatori positivi al Covid, con la situazione in continuo monitoraggio. A questo punto, è in forte dubbio anche il prossimo impegno con il Montespaccato di domenica, vista la vicinanza della data. Nel frattempo, il Foligno sta continuando gli allenamenti sotto lo sguardo di mister Monaco, tornato durante la pausa al posto di Marmorini. Nella squadra si è visto anche un volto nuovo, quello del difensore esterno classe 2003 Said Bacha.