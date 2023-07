Calcio, per il Perugia termina la preparazione in città. Domani scatta il ritiro: 26 i convocati

Il compito più difficile, senza ombra di dubbio, spetta a chi è chiamato realmente a guidare la macchina. Francesco Baldini, tecnico designato, sta provando in tutti i modi a tappare le orecchie alla sua squadra e ad isolarla da quanto sta accadendo all'esterno del rettangolo di gioco. E' in corso infatti l'udienza del Collegio di Garanzia inerente al ricorso presentato dalla Spal con il chiaro obbiettivo di scavalcare il Perugia nella graduatoria delle riammissioni e la sentenza è attesa a minuti. Il motivo è la presunta irregolarità nella presentazione da parte del club di Santopadre della documentazione relativa ai lavori effettuati allo stadio Curi, avvenuta a giudizio degli emiliani fuori tempo massimo.

Il campo però chiama e il tecnico di Massa, dopo una domenica di riposo, ha richiamato oggi pomeriggio alle 18 i suoi giocatori al lavoro. Il menù prevedeva prevenzione, attivazione, esercitazione tecnica, gioco di posizione, esercitazione per transizione e lavoro metabolico il programma svolto. Per i portieri invece attivazione, a seguire esercitazioni in campo per la costruzione del gioco, tiri in porta e per concludere esercitazione sulla tecnica podalica.

La novità più importante, almeno per ora, è che i biancorossi hanno terminato la prima parte della preparazione in città e domani, a partire da metà mattina, si trasferiranno a Pieve Di Santo Stefano, sede del ritiro fino al giorno 11.

I convocati

Baldini ha deciso di portare in Toscana 26 giocatori:

PORTIERI: Abibi, Furlan, Moro;

DIFENSORI: Angella, Bozzolan, Cancellieri, Cicioni, Curado, Dell’Orco, Souarè, Vulikic, Viti;

CENTROCAMPISTI: Bartolomei, Giunti, Iannoni, Kouan, Lickunas, Lisi, Luperini, Manneh, Santoro;

ATTACCANTI: Di Serio, Ebnoutalib, Matos, Seghetti, Sulejmani