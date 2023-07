Calcio, i club di B concordi: "Il campionato deve iniziare il 18 agosto"

I tribunali non hanno emesso ancora i giudizi definitivi (il Tar si esprimerà il 2 agosto mentre il Consiglio di Stato il 29 anche se esiste la possibilità che venga anticipato al 13) ma c'è chi spinge per la partenza del campionato di serie B nel giorno stabilito. E' il caso delle 18 società sicure di parteciparvi, che hanno così convenuto nel corso dell'Assemblea di Lega odierna. Ma non solo: si è ribadito che il format a 20 squadre non debba essere modificato al fine di non creare problemi strutturali che potrebbero minare la stabilità di tutto il sistema.

In sintesi, si tornerebbe in campo il 18 agosto con l'anticipo, chiamato in gergo inglese Open Day, mentre le due squadre che andranno in seguito ad integrare gli organici della competizione (contrassegnati con una X ed una Y) recupererebbero i match saltati nelle settimane successive. Una situazione insomma che denota una confusione senza precedenti, ben lontana ancora da una risoluzione almeno in tempi brevi.

La nota della Lega di B

Al termine dei lavori il sito www.legab.it ha redatto un comunicato. Eccone di seguito un estratto:

"Le società si sono dette unanimi nella volontà di rispettare il via del campionato, così come deciso in sede di calendario, per il 19 agosto, con l’open day il 18 agosto. In questo modo i club hanno voluto dare un messaggio forte di certezza verso il valore del calcio giocato, verso i tifosi e di difesa della reputazione della Serie B messa alla prova dai ricorsi frutto di norme obsolete e di situazioni estranee alla Lega B. Una strategia rafforzata, inoltre, dalla costituzione al Tar per il mantenimento del format a 20 squadre, per la garanzia dei principi di equa competizione e, infine, per proseguire il cammino di valorizzazione che la B ha intrapreso negli ultimi anni e che ha prodotto un miglioramento della visibilità e dei ricavi".