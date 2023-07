Calcio, il Perugia pronto a passare di mano: c'è l'accordo Santopadre - Benigni

Questa volta è fatta davvero, almeno sembra. Nella notte, spiega il portale Calcio Grifo, sarebbe stato raggiunto l'accordo tra il presidente del Perugia Massimiliano Santopadre e Luca Benigni per la cessione della società al termine di una lunga trattativa.

Il condizionale, come già ribadito in diverse circostanze, è ancora d'obbligo perchè fino all'atto delle firme tutto può ancora accadere, ma qualora la somma pattuita dovesse arrivare a mister Frankie Garage nei modi previsti (dipende quale categoria sarà chiamata a disputare la squadra biancorossa) il cambio di proprietà sarà una realtà.

Spuntano i primi nomi

Al timone della nuova società ci sarebbe Luca Benigni, fondatore dello studio omonimo, che si occupa di assistenza fiscale e consulenze alle imprese, poi due imprenditori originari del Sud, che in passato già avrebbero avuto esperienze in materia calcistica. Ma il personaggio più certo di far parte della cordata è Claudio Tanzi, romano di sessant'anni, già direttore sportivo dell'Ascoli e dirigente di alcuni club come Viterbese, Pomezia, Atletico Catania, Rieti, Sora; attualmente ricopre il ruolo di general manager della Benigni&K.

Stretta per allenatore e ds

L'annuncio ufficiale è atteso al massimo per domani dato perchè per giovedì mattina è previsto il raduno della squadra. Per tale data dovranno essere nominati allenatore e direttore sportivo, pertanto già in giornata potrebbero esserci novità. Va ricordato che l'incombenza della scelta di queste due importanti figure professionali spetterà verosimilmente ai nuovi proprietari.