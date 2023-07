Calcio, il Perugia a un passo dalla cessione?

Il Perugia cambia proprietà? Così sembrerebbe. Dopo tante voci pare proprio che Massimiliano Santopadre, dopo dodici anni di presidenza, sia sul punto di cedere il timone della società. L'operazione sarebbe (il condizionale è d'obbligo perché in casi come questi può sempre accadere di tutto, come la storia del calcio e dell'imprenditoria a esso applicata insegna) in fase molto avanzata e potrebbe andare in porto, come rivela Umbria Tv e i vari quotidiani locali (Corriere Dell'Umbria, Messaggero e La Nazione), in tempi assai brevi.

La prima domanda che verrebbe formulata da un qualsiasi tifoso biancorosso è la seguente: chi sono i soggetti che avrebbero manifestato interesse? Si tratta di una società estera che opera nel settore dei carburanti ed è gestita da due italiani sotto la regia di Benigni&K, uno studio romano che prende il nome dal suo fondatore Luca Benigni). Quest'ultima è attiva sia a livello nazionale che internazionale e si pone la finalità di offrire servizi ad imprese e privati in materia di contabilità, fiscalità domestica ed internazionale, assistenza legale societaria, gestione amministrativa del personale e diritto del lavoro, strategia aziendale, comunicazione ed immagine.

Il gruppo interessato a rilevare il Grifo sarebbe composto anche da altri tre personaggi, ovvero due imprenditori, uno calabrese ed uno pugliese, ed una donna.

Si prospettano ore calde e febbrili per il futuro della società: Santopadre, qualora incassasse gli assegni circolari, potrebbe dare il suo benestare alla conclusione dell'operazione.

Scelte congelate

La giornata odierna doveva essere quella dell'ufficializzazione del nuovo allenatore, ma gli ultimi sviluppi hanno cambiato di fatto le carte in tavola. In pole per prendere il posto di Fabrizio Castori, il cui contratto è scaduto lo scorso 30 giugno, era Francesco Baldini, destinato a bruciare la concorrenza dei vari Bucchi, Corrent e Guidi; ferma anche la scelta del direttore sportivo (favorito l'attuale responsabile del settore giovanile Jacopo Giugliarelli). L'incombenza, qualora la trattativa dovesse concludersi felicemente, spetterà ai nuovi proprietari.

Resta confermato invece il raduno della squadra, previsto per giovedì 13 luglio: attesi a Pian Di Massiano i giocatori sotto contratto e parte di quelli provenienti dalla Primavera.