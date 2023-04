Pallacanestro Perugia, non basta una grande prova: gara 1 va a Campobaso

Non basta una grande prestazione alle ragazze di Francesco Posti. Gara 1 della semifinale playoff se l’aggiudica Campobasso che fa valere il fattore campo nel finale dopo due quarti e mezzo in cui le biancorosse hanno controllato l’inerzia della gara conducendo per larghi tratti.

Poi un pizzico di stanchezza e il fattore ambientale hanno giocato a favore delle padrone di casa, trascinate dell’ecuadoregna classe 2006 Blanca Quinonez, prestata a coach Dragonetto dalla formazione che milita in A1. E la giovane sudamericana ha fatto la differenza con i suoi 25 punti.

Nella fila di Perugia grande prova di Federica Manganello, trascinatrice con i suoi 17 punti a referto. Adesso Soli e compagne si giocheranno tutti in gara mercoledì 19 aprile, alle ore 20, al PalaPellini. Mai come stavolta serve l’apporto del pubblico perugino per continuare ad inseguire un sogno.

In caso di vittoria le biancorosse tornerebbero in campo domenica 23 aprile, sempre al PalaSelvaPiana. Prima però c’è da riequilibrare la serie. Missione possibile per quanto visto nella prima parte di gara.

“Ce la possiamo giocare alla grande – sottolinea coach Posti – e l’abbiamo dimostrato. Il fatto che abbiano schierato Quinonez per noi è un motivo d’orgoglio. Vuol dire che ci rispettano. Adesso sta a noi far valere il fattore campo mercoledì quando servirà un PalaPellini pieno come non mai. Se lo meritano queste ragazze e se lo merita questa società che anche in questa gara 1 ci ha messo nelle migliori condizioni”.

Il tabellino di La Molisana Magnolia Basket Campobasso-Sisas Pallacanestro Perugia 72-64



La Molisana Magnolia Basket Campobasso: Del Sole 9, Baldassarre 7, Giacchetti 5, Quinonez 25, Moffa , Vitali 1, Trozzola 8, Mascia, Rizzo 6, Lallo, Bocchetti 6, Moscarella 5. All. Dragonetto, ass. Ladomarzi.

Sisas Pallacanestro Perugia: Olajide 7, Riccione 3, Soli, Ricci 3, Aquinardi 12, Cragnolino 13, Cardinali 1, Murillo, Manganello 17, Vescovi 8. All.: Posti, ass. Bencivenga.