FRASCATI: Angiolini ne, Piangerelli ne, Faranda ne, Marotta 10, Candidi, Ndiaye 14, Corsi ne, Tykha 19, Toyounon, Mbaye 10, Diop 4, Sotsenko. All.: Monetti.

PALLACANESTRO PERUGIA: Parolai 6, Bartholomew 12, Olajide 11, Nana ne, Pollini, Aquinardi 7, Cragnolino 3, Falkowska 15, Cernicchi ne, Manganello 6, Vescovi. All.: Psoti, ass. Nicolini.

Adesso la sosta di Pasqua per ricaricare le pile ma la testa è già alla trasferta in casa di Esquilino del prossimo 6 aprile.

Falkowska e Parolai danno il via alla rimonta. Si arriva al 50-46 prima che la tripla di Manganello scavi il solco decisivo. Falkowska prende per mano le compagne e nel finale Frascati accenna, senza successo, la reazione. Finisce 66-57 ed è tripudio biancorosso al PalaPellini.

Una gara che Soli e compagne iniziano subito con il piede giusto con la tripla di Cragnolino. Il canestro di Aquinardi e una bomba di Bartholomew portano il parziale sull’8-3. Frascati cresce però con il passare dei minuti e il primo quarto si chiude sul 12 pari. Nel secondo quarto meglio le laziali e si va all’intervallo sul 26-23 per le laziali.

Una vittoria superlativa per le ragazze di coach Posti che adesso saranno artefici del proprio destino. Vincendo le restanti tre sfide del girone di ritorno, infatti, le biancorosse saranno certe dell’approdo alle final four che valgono l’A2.

Adesso la sosta di Pasqua per ricaricare le pile ma la testa è già alla trasferta in casa di Esquilino del prossimo 6 aprile

Perugia superlativa, vince al PalaPellini e torna in corsa per la final four