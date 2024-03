Serie B, Perugia buona la prima: i Playoff iniziano con una bella vittoria

La Sisas Pallacanestro Perugia inizia i playoff di serie B con il piede giusto. Le biancorosse dominano Esquilino nella prima gara imponendosi con un netto 61-45 in una gara controllata dall’inizio alla fine.



A stappare la partita è la tripla di Federica Manganello, l’arresto e tiro da due di Beatrice Olajide portano il parziale sul 5-0. Reazione d’orgoglio di Esquilino e il primo quarto che si chiude sul 23-16. Bartholomew apre le danze nel secondo quarto poi Olajide firma 7 punti uno dietro l’altro e Perugia piazza l’allungo: 32-18.

Le romane fanno fatica a prendere le misure ad Aljcia Falkowska che consente alle compagne di arrivare con più facilità al tiro e si va all’intervallo sul 37-20.



Olajide e Cragnolino aprono il terzo quarto con due triple: massimo vantaggio 43-20. La gara è ormai in discesa per Soli e compagne che spingono sul gas e chiudono il terzo quarto sul 46-24.



Rotazioni nell’ultimo quarto per coach Posti e la gara si chiude con il pubblico di casa in festa. Domenica prossima il primo vero test della stagione contro la capolista Elite Roma. Una trasferta che dirà il vero valore delle biancorosse di coach Posti ma quanto visto nelle ultime gare lascia davvero ben sperare.

IL TABELLINO

SISAS PALLACANESTRO PERUGIA-ESQUILINO 61-45 Parziali: 23-16, 14-4, 9-4, 15-21



PALLACANESTRO PERUGIA: Bartholomew 19, Olajide 18, Soli, Nana, Pollini 7, Aquinardi, Cragnolino 1, Falkowska 7, Cernicchi ne, Manganello 3, Vescovi 6. All.: Posti, ass. Nicolini.



ESQUILINO: Tagliente ne, Giorgi 21, Triveri 7, Tomassoni 8, Piacentini 2, Nisticò, Donadio 2, Koshanin ne, Panicali ne, Innocenzi 5, Baldoni ne, Muzzi. All.: Rubinetti.