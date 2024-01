Pallacanestro Perugia, parte male la fase ad orologio: brutto k.o. nel derby

La fase ad orologio inizia con un k.o. per la Sisas Pallacanestro Perugia che esce sconfitta dalla trasferta in casa dell’Azzurra Orvieto. Le padrone di casa si impongono con un 64-58, con la Pallacanestro Perugia che paga le assenze di Olajide e Aquinardi, con Manganello a mezzo servizio.

Eppure le biancorosse partono bene con un parziale di 5-0 firmato da Vescovi e Bartholomew. Orvieto reagisce e si porta sul 6-5. Cragnolino e Vescovi prendono per mano la squadra di coach Posti che chiude il primo quarto sul 16-23.

Parolai e Iachettini trascinano la Pallacanestro Perugia nel secondo quarto e si va all’intervallo sul 27-32. Nel terzo quarto, però, Orvieto esce fuori alla distanza e, nonostante Bartholomew, che a fine gara risulterà la miglior realizzatrice in casa biancorossa con i suoi 17 punti, e si va all’ultimo quarto sul 52-49.

Il distacco aumenta nel finale con Orvieto che chiude sul 64-58 guadagnando due punti preziosi.

In casa Pallacanestro Perugia la testa è già alla sfida di sabato 3 febbraio quando al PalaPellini arriverà la Pink Terni in un derby da non sbagliare in chiave secondo posto.

IL TABELLINO

AZZURRA ORVIETO-SISAS PALLACANESTRO PERUGIA 64-58 PARZIALI: 16-23, 27-32, 52-49, 64-58

AZZURRA ORVIETO: Klimas 9, Grilli 27, Coppolino 2, Quaresima 6, Schembari 4, Firrito 6, Basili 8, Sarachino 2. All.: Brandoni.

SISAS PALLACANESTRO PERUGIA: Parolai 12, Bartholomew 17, Soli 8, Nana 3, Cragnolino 5, Iachettini 3, Manganello, Vescovi 10. All.: Posti, ass. Bencivenga-Nicolini.