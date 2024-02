Serie B, Perugia domina anche Senigallia e vince con 23 punti di scarto

La Sisas Pallacanestro Perugia domina anche Senigallia e chiude la fase ad orologio con un’altra bella vittoria.

Le biancorosse di coach Posti toccano quota 80, confermando un miglioramento notevole in fase realizzativa, tenendo conto anche delle assenze di Olajide e Cragnolino, tenute a riposo in vista dei playoff che prenderanno il via fra due settimane.

Perugia affronterà, in gare di andata e ritorno, tre avversarie laziali, portandosi dietro però i 4 punti conquistati contro Senigallia nella regular season.

Al PalaPellini, intanto, davanti alle bambine del minibasket, sugli spalti con tanto di divisa indosso, va in scena una gara senza storia, dominata fin dalle prime battute. Non è un caso che il primo canestro porti la firma di Giulia Vescovi, al rientro dopo l’infortunio di Orvieto.

Alicja Falkowska, sempre più a regime, non sbaglia dalla lunetta, poi ci pensa la solita Winner Bartholomew, anche stavolta top scorer con 19 punti, a incanalare subito la gara sui binari giusti per le biancorosse.

Senigallia reagisce e il primo quarto si chiude sul 17-16. Secondo quarto che si apre con la bomba di Francesca Aquinardi che riporta le padrone di casa a più 3 e, all’intervallo, è 37-25 per Soli e compagne.

Nel terzo quarto le marchigiane piazzano un parziale di 19-18 ma le biancorosse gestiscono la gara dando minuti anche a chi, vedi Chiara Pollini, al rientro, non ha messo minuti nelle gambe nelle ultime settimane.

Ultimo quarto senza storia: si chiude sull’80-57 e alla fine autografi per la gioia di tutte le bimbe biancorosse che adesso vogliono sognare aspettando il via dei playoff.

IL TABELLINO

SISAS PALLACANESTRO PERUGIA-BASKET 2000 SENIGALLIA 80-57



SISAS PALLACANESTRO PERUGIA: Parolai 11, Bartholomew 19, Soli 2, Nana, Pollini 2, Aquinardi 8, Falkowska 13, Iachettini 4, Manganello 9, Vescovi 12. All.: Posti, ass. Nicolini.



BASKET 2000 SENIGALLIA: Cattalani 5, Tajhar 18, Bernardi 6, D’Amico, Rimi 12, Cecchini 9, Pentucci 4, Lazzari 3, Borghetti. All.: Luconi.

PARZIALI: 17-16, 20-9, 18-19, 25-13.