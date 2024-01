Serie B, Perugia vince anche il derby con Umbertide e blinda il secondo posto

La Sisas Pallacanestro Perugia blinda il secondo posto battendo anche la PF Umbertide nel derby rinviato il mese scorso per indisponibilità dei direttori di gara.

Una partita senza storia con le biancorosse che partono forte chiudendo il primo quarto su un 20-6 che la dice lunga sull’andamento della gara.

Primo canestro firmato da Bartholomew che a fine gara risulterà la miglior realizzatrice con 26 punti a referto.

Festinese prova a trascinare le ospiti ma Cragnolino, Aquinardi e Olajide prendono prendono per mano le biancorosse che vanno all’intervallo sul 35-18.

Il divario aumenta nel terzo quarto con un 57-32 che consente a Posti di gestire al meglio tutte le rotazioni. Si chiude sul 78-48, un risultato che soddisfa il coach

LE PAROLE DI COACH FRANCESCO POSTI

“Eravamo in condizioni non ottimali ma abbiamo gestito al meglio la gara dimostrando quella maturità che sarà fondamentale da adesso in poi. Non guardiamo troppo avanti però – avverte il coach – ma pensiamo solo alla prossima trasferta ad Orvieto”.

Sabato prossimo prenderà infatti il via la fase ad orologio, appendice ai playoff che segneranno il via del cammino che può regalare l’A2. “Sarà fondamentale mantenere questo secondo posto. Come colmare il gap con la capolista Civitanova? Io un’idea ce l’ho – conclude Posti – ma in questo momento è bene parlare poco e continuare a lavorare come stiamo facendo”.

IL TABELLINO

SISAS PALLACANESTRO PERUGIA-PF UMBERTIDE 78-48

PALLACANESTRO PERUGIA: Bartholomew 26, Parolai 6, Olajide 11, Soli 2, Nana, Pollini, Aquinardi 12 Cragnolino 11, Iachettini 3, Manganello, Vescovi 7. All.: Posti, ass. Bencivenga-Nicolini.

PF UMBERTIDE: Panichi, M. Biselli, Bartolini 5, Martinelli, Conti 11, Speziali 6, Beccafichi 2, G. Biselli, Cassetta, Valeri, Nappi, Festinese 24. All.: Caporali.

PARZIALI: 20-6, 35-18, 57-32, 78-48.

ARBITRI: Mammoli-Omicioli.