Serie B, Perugia passa con autorità a Roma e blinda il secondo posto

Non dovevano sbagliare e non l’hanno fatto. Grande prova di carattere e maturità delle biancorosse di coach Posti che si impongono 46-57 in casa di Esquilino, agganciando momentaneamente Elite Roma in vetta, blindando il secondo posto a due partite dalla fine dei playoff.

LA PARTITA

Un successo fondamentale che ha visto la Pallacanestro Perugia gestire tutta la gara con una partenza a mille confermata dal 4-16 del primo quarto. Primo canestro firmato da Winner Bartholomew che alla fine risulterà la miglior realizzatrice con 18 punti.

La bomba di Beatrice Olajide e il canestro, ancora targato Olajide, a seguire portano il parziale sullo 0-7. All’intervallo il parziale è di 17-29 per le biancorosse. Nella ripresa la reazione di Esquilino ma le biancorosse piazzano un parziale di 15-17 anche nel terzo quarto.

Ultimo quarto con Esquilino che prova a premere sul gas ma la difesa fa la differenza ed è festa grande sulla sirena. Prossimo appuntamento sabato 13 aprile contro la capolista Elite Roma per provare l’assalto al primo posto. Ultima gara sabato 20 aprile a Frascati.

IL COMMENTO DI COACH POSTI

“Bella vittoria in un campo difficile. Durante la regular season – sottolinea coach Posti – Elite e Frascati qui hanno vinto di 2. Ci siamo allenati bene e finalmente al completo e i risultati si sono visti. Adesso viene il bello. Lavoriamo da quest’estate per inseguire un sogno e non vogliamo mollare proprio ora”.

IL TABELLINO

ESQUILINO-SISAS PALLACANESTRO PERUGIA 46-57 Parziali: 4-16, 13-13, 15-17, 14-11.



ESQULINO: Tagliente 2, Giorgi 11, Triveri 9, Tomassoni 8, Piacentini 3, Nisticò, Donadio 4, Koshanin 7, Panicali ne, Innocenzi 2. All.: Rubinetti.



PALLACANESTRO PERUGIA: Bartholomew 18, Parolai, Olajide 15, Soli 2, Nanà, Pollini 3, Aquinardi 1, Cragnolino 3, Falkowska 10, Cernicchi, Manganello, Vescovi 5. All.: Posti, ass. Nicolini.