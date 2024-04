Serie B, Perugia non smette di sognare: vinta anche la semifinale

La Sisas Pallacanestro Perugia non smette di sognare. A Ladispoli le biancorosse di coach Posti piazzano un successo da urlo battendo 53-46 Civitanova nella semifinale delle final four di serie B.



Domani, domenica 28 aprile, alle 19, sempre al PalaSorbo, Soli e compagne si giocheranno la finalissima contro le romane di San Raffaele che, nel derby della capitale valido per l’altra semifinale, hanno superato 58-50 Elite Roma.

LA PARTITA

Una prestazione superlativa per le biancorosse che partono in sordina, con Civitanova che fissano subito un parziale di 0-4. Pollini piazza la prima bomba di giornata che serve a suonare la sveglia in casa Pallacanestro Perugia.

Il primo quarto si chiude sull’11-14 in favore delle marchigiane ma il secondo quarto delle ragazze di Posti è da antologia. Il parziale recita 17-2 con una difesa semplicemente straordinaria per le biancorosse. Si va all’intervallo sul 28-16.

Un solco vero e proprio che Falkowska e Olajide contribuiscono a scavare ancora di più in avvio di terzo quarto. Poi la reazione, obbligata, di Civitanova che chiude il parziale sotto di 5. Ultimo quarto con le biancorosse brave ad amministrare e gestire il vantaggio.

Ad un minuto dalla sirena, Streni piazza la tripla che porta Civitanova a 3 punti. Ci pensa allora Bartholomew ha trovare il canestro e il fallo che valgono il 51-46. Ultimo squillo dalla lunetta firmato Olajide per il 53-46 finale che manda la Sisas Pallacanestro Perugia alla finalissima, per la gioia dei sostenitori arrivati a Ladispoli.

L’ultimo atto contro San Raffaele servirà a definire il quadrangolare nel quale verrà inserita la Sisas Pallacanestro Perugia. Solo la prima classificata del quadrangolare salirà infatti in A2. Semifinali in programma domenica 26 maggio (andata) e 2 giugno (ritorno). Finali in calendario domenica 9 e 16 giugno.

In caso di vittoria contro San Raffaele, la semifinale del 26 maggio sarà contro la vincente del girone toscano, in caso di sconfitta, invece, contro la vincente del girone campano.

IL TABELLINO

SISAS PALLACANESTRO PERUGIA-FEBA CIVITANOVA 53-46

PALLACANESTRO PERUGIA: Parolai 2, Bartholomew 13, Olajide 10, Soli 2, Pollini 11, Aquinardi, Cragnolino 5, Falkowska 10, Cernicchi ne, Manganello, Vescovi ne. All.: Posti, ass. Nicolini.

CIVITANOVA: Streni 3, Panufnik, Sciarretta, Severini 5, Angeloni, Binci 19, Contati ne, Cesareo ne, Jaworska 15, Pelliccetti 4, Lazzarini ne. All.: Melappioni, ass. Ferazzoli.

Parziali: 11-14, 17-2, 10-17, 15-13