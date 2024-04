Serie B, per Perugia sconfitta indolore: adesso testa al Playoff promozione

Le final four di Ladispoli si chiudono con una sconfitta per le ragazze della B. La finalissima va a San Raffaele che si impone 63-52. Un ko comunque indolore per le biancorosse di coach Posti certe comunque di approdare al quadrangolare, che vale l’A2, dopo la vittoria nella semifinale di sabato contro Civitanova.

Proprio le marchigiane hanno battuto nella finale per il terzo e quarto posto Elite Roma, eliminando le romane dalla corsa promozione. Per Civitanova adesso spareggio contro la rivale sarda per continuare il cammino nella fase finale.

LA PARTITA

Una gara subito in salita per la Sisas Pallacanestro Perugia sotto 6-1 in avvio, con una Barbieri spumeggiante, top scorer con i suoi 26 punti.



Le biancorosse reagiscono, trascinate da Winner Bartholomew, miglior realizzatrice fra le perugine con i suoi 21 punti, e capitan Soli, in doppia cifra a fine gara. Si va all’intervallo sul 34-23. Nel terzo e nell’ultimo quarto Olajide e compagne provano a ridurre il gap ma la difesa di San Raffaele si dimostra coriacea e le romane conquistano il primo posto.



Adesso un mese per ricaricare le pile per la Sisas Pallacanestro Perugia. Le ragazze della B torneranno infatti in campo il 26 maggio contro la vincente del girone campano nella semifinale d’andata.



Gara di ritorno in programma il 2 giugno. Finale, sempre con la formula del doppio turno, in programma domenica 9 e 16 giugno contro la vincente della sfida tra la prima classificata del girone emiliano e la terza classificata del girone lombardo. Chi si aggiudicherà la finalissima, salirà in A2.

IL TABELLINO

SAN RAFFAELE-SISAS PALLACANESTRO PERUGIA 63-52 - Parziali: 16-14, 18-11, 14-13, 15-14



SAN RAFFAELE: Pompei 2, Grattarola 6, Ciaccioni, De Angelis 6, De Marchi 11, Magistri 4, Mekshi, Russo 6, Ingiosi, Santulli 2, Barbieri 26, Zappellini ne. All.: Ciccalotti.

PALLACANESTRO PERUGIA: Bartholomew 21, Parolai, Olajide 11, Soli 10, Pollini 3, Aquinardi 1, Cragnolino 3, Falkowska, Cernicchi ne, Manganello 3, Vescovi. All.: Posti, ass. Nicolini.