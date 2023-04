Serie B, la Sisas Pallacanestro Perugia chiude la fase ad orologio con una vittoria ad Orvieto

Le biancorosse di coach Posti non steccano l’ultima gara della fase ad orologio imponendosi 61-30 ad Orvieto. Mattatrici del match Beatrice Olajide e Giulia Vescovi che piazzano a referto 16 punti ciascuna. Soli e compagne chiudono la regular season al terzo posto alle spalle di Campobasso, prossima avversaria in semifinale.

In attesa delle date e degli orari ufficiali, gli spareggi prenderanno il via domenica 16 aprile con le molisane che potranno sfruttare il fattore campo, in virtù del miglior piazzamento in classifica.

Prima gara dunque a Campobasso, mentre gara 2 si disputerà al PalaPellini mercoledì 19 aprile alle ore 20 e sarà il primo vero crocevia della stagione biancorossa.

IL TABELLINO DI AZZURRA ORVIETO-SISAS PALLACANESTRO PERUGIA 31-60



Azzurra Orvieto: Pieri, Grilli, Coppolino 13, Diarata, Speziali 7, Gulivo, Borissova 2, Basili 4, Giovannini. All. Pescina, ass. Chiodi.



Pallacanestro Perugia: Olajide 16, Riccioni 4, Soli, Ricci 6, Aquinardi 5, Cragnolino 2, Starace, Cardinali 4, Murillo 1, Manganello 7, Vescovi 16. All. Posti, ass. Bencivenga