Serie B, Pallacanestro Perugia a Campobasso per gara 1 della semifinale playoff

Adesso si comincia a fare sul serio. Le ragazze della Pallacanestro Perugia iniziano il cammino nei playoff di serie B che assegnano una promozione in A2. Gara 1 di semifinale in programma domenica 16 aprile alle ore 18 al Pala Selva Piana di Campobasso.

Si gioca al meglio delle tre sfide, con gara 2 in calendario mercoledì 19 aprile, alle ore 20 a Perugia. E lì servirà un PalaPellini gremito. Eventuale gara 3 in programma sempre a Campobasso domenica 26 aprile alle ore 18.

Fattore campo a favore di Campobasso che ha chiuso sì la fase ad orologio con gli stessi punti di Perugia, 26, ma in vantaggio negli scontri diretti, con le ragazze di coach Posti dunque terze in classifica. Nell’altra semifinale Civitanova, prima in classifica al termine della stagione regolare, sfiderà Senigallia.

La Pallacanestro Perugia non vuole lasciare nulla di intentato e Cardinali e compagne raggiungeranno Campobasso già nella giornata di sabato.

“Proviamo a fare tutto al meglio – sottolinea coach Francesco Posti – per giocarcela fino in fondo. A spostare gli equilibri potrebbe essere l’impiego di Blanca Quinonez”.

Campobasso ha infatti anche una squadra che milita in serie A1 e l’ecuadoregna classe 2006, da regolamento, potrebbe anche giocare con le ragazze della B.

“In ogni caso – continua Posti – ce la giocheremo. Abbiamo chiuso la fase ad orologio con gli stessi punti e abbiamo un sogno da inseguire”.

Sulla stessa lunghezza d’onda l’assistant coach Antonio Bencivenga: “La classifica dice che Campobasso ha fatto qualcosina più di noi, pur avendo perso per degli episodi negli scontri diretti. Ai playoff però si azzera tutto e non credo tanto nelle prestazioni individuali, seppure di atlete di livello".

"Serve una chimica di squadra per andare avanti - conclude Bencivenga - e sono convinto che, dopo un periodo iniziale in cui non ce l’avevamo, adesso finalmente abbiamo trovato questa chimica. E sarà quella che ci farà fare la differenza”.

Sarà possibile seguire gara 1, attraverso la diretta streaming a cura della società di Campobasso, domenica, a partire dalle ore 18, sulla pagina Facebook Pallacanestro Perugia.