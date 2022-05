Serie A2 femminile, Umbertide domina l'Alma Patti e vince Gara 1 di Semifinale

Umbertide strapazza Patti vincendo nettamente gara 1 di semifinale. Prestazione sontuosa per la formazione di coach Staccini, con le siciliane in partita solo per un quarto. Nel secondo periodo c’è l’allungo Umbertide, con Pompei più on fire che mai a spingere le compagne fino al più diciannove di metà frazione. La ripresa è così pura formalità: Umbertide s’impone 82-65 e festeggia l’1-0 nella serie.

Le parole di coach Staccini: “Abbiamo fatto un’ottima partita di applicazione difensiva e ottime percentuali al tiro, ma ora, come in tutte la partite dei playoff, bisogna resettare e prepararci per gara2 che sarà una partita completamente diversa e ancora più complicata”.

La partita - Porta la firma di Botteghi i primi due punti dell’incontro. Pompei sblocca la PFU, mentre il piazzato di Baldi e la tripla di Cabrini valgono l’8-6 dopo due minuti. Verona trova la parità, poi c’è il botta e risposta dall’arco tra Pompei e Iuliano per l’11-11. L’inerzia è però tutta della compagine di casa, con una scatenata Pompei a trascinare le compagne sul 18-11. Cabrini fa più nove, con Iuliano che dopo due minuti riesce a sbloccare il tabellino ospite. Toure inizia a metter punti sul proprio referto, con la prima frazione in archivio sul 25-17.

La tripla di Miccio e il canestro di Stroscio aprono il secondo periodo. Baldi rimette dieci punti di margine (32-22), con la sola Toure a provare a tenere in scia le ospiti sul 32-25 nonostante coach Staccini debba fare i conti con i problemi di falli nel reparto lunghe. Umbertide però è in pieno controllo e con una tripla di Giudice, prova la fuga volando sul 40-27. Verona colpisce da sotto, ma Cabrini replica dall’arco per il 45-29 a 2’40’’dall’intervallo. Botteghi prova a tenere in scia le siciliane, ma una devastante Pompei segna ancora dalla distanza siglando il 52-33 a metà gara.

La terza frazione si apre con il sedicesimo punto di Pompei, mentre per Patti replica la solita Toure. Umbertide controlla il ritmo di gioco (58-38 al 23’), respingendo i timidi attacchi delle ospiti che non trovano soluzioni a parte Toure (63-42 al 26’). Moriconi sigla il più venticinque, mentre Patti riesce a limitare i danni chiudendo sotto 65-46 dopo trenta minuti.

Nell’ultima frazione è praticamente garbage time: Umbertide vince 82-65 e si porta 1-0 nella serie.

Il tabellino di La Bottega del Tartufo Umbertide -Alma Patti 82-65 (25-17 52-33 65-46)

La Bottega del Tartufo Umbertide: Pompei 20, Giudice 12, Bartolini 2, Kotnis 8, Cabrini 11, Stroscio 11, Moriconi 4, Paolocci 2, Gambelunghe, Baldi 12, Cassetta ne. All.Staccini

Alma Patti: Toure 25, Micovic ne, Botteghi 7, Dell’Orto, Iuliano 10, Chiarella, Miccio 6, Verona 17, Gualtieri, Bardarè ne. All. Buzzanca