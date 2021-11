Umbertide esce sconfitta dal PalaSerranò di Patti. Staccini: "Partita decisa dagli episodi"

La trasferta in terra siciliana per La Bottega del Tartufo PF Umbertide finisce con l’amaro in bocca. Al PalaSerranò di Patti, contro l'Alma di Coach Mara Buzzanca le umbre cedono 59-57 al termine di una sfida combattutta punto a punto e decisa solo nel minuto finale. Si ferma così a tre la striscia di vittorie consecutive delle ragazze di Staccini.

Ed è proprio coach Staccini, in una intervista concessa a fine gara al sito ufficiale del club, a commentare il match: “Partita decisa dagli episodi negli ultimi due minuti, noi non siamo stati in grado di mantenere un vantaggio importante nel secondo quarto e abbiamo avuto troppe palle perse per pensare di vincere in trasferta su un campo difficile come quello di Patti”.

La partita - Il match si apre con la tripla di Iuliano e con una difesa asfissiante sulle umbre. Umbertide resta a digiuno fino a 7.33 quando Kotnis realizza il 3-2, ma De Rosa appena entrata recupera palla e serve Micovic in contropiede, che appoggia di sinistra. Verona realizza il 7-2. Al minuto 4.28" le ospiti perdono la sesta palla della gara, ma si sbloccano a canestro con Kotnis (10-4) e Stroscio (10-6). Giudice porta avanti Umbertide a 1.38" sul 12-13 ed è il punteggio che chiude il primo quarto di gara.

Nel secondo quarto Umbertide riparte realizzando un parziale di 0-3 che si arrotonda con l'antisportivo fischiato a Sara Iuliano. L'Alma risponde con il libero di Chiarella (13-18), ma Stroscio realizza l'ottavo punto personale e il 13-20 Umbertide. Il passivo arriva al +10 ospite con la tripla di Cabrini a 6.34". Sul 22-27 Pompei realizza e Dell'Orto la imita. Le ragazze di Staccini gestiscono l'ultimo attacco della frazione e vanno al riposo lungo sul 24-29.

Il terzo quarto si apre con i quattro punti consecutivi di Francesca Chiarella ma Aneta Kotnis ricaccia indietro l'Alma sul -4 raccogliendo l'errore al tiro di Cabrini. Marta Verona innescata in contropiede realizza il sorpasso sul 34-33 e costringe Staccini al time out a metà quarto. La risposta di Umbertide è chiara, in un amen arriva il 34-37, e la sospensione stavolta è chiamata da Mara Buzzanca. Beatrice Stroscio, con la terza tripla di serata, piazza il 36-40. Umbertide in questa fase è micidiale in contropiede e mantiene il +3. A dieci dalla fine il tabellone del PalaSerranò dice 43-46.

Nel quarto finale Marta Verona realizza il tredicesimo punto personale per il 45-46. Il sorpasso di Patti lo firma Milica Micovic al tiro a metà frazione 49-48. Pompei mette la firma sul 49-52. Ad 1.31" dal termine nuovo sorpasso delle pattesi. Beatrice Stroscio mette l'ennesima tripla a 22" dal termine che vale il 56-57.

Con 13" da giocare le ragazze di Umbertide commettono fallo e mandano ai liberi Marta Verona: due su due e +1 Alma Patti. Staccini chiama time out. L'ultima azione è de La Bottega del Tartufo, Giudice cerca di guadagnare la linea di fondo in penetrazione ma è triplicata dalle giocatrici di Patti. Palla persa e tecnico a coach Staccini. Marta Verona dalla lunetta mette il sigillo finale, Alma Basket Patti batte Pallacanestro Femminile Umbertide 59-57.

Il tabellino ufficiale di Alma Basket Patti - La Bottega del Tartufo 59-57. Parziali: 12-13, 12-16, 19-17, 16-11

Alma Basket Patti: Gregorio, Micovic 11, Nwachukwu, Dell’Orto 9, Iuliano 5, Chiarella 7, Verona 23, Gualtieri 2, Bardarè, De Rosa 2. All. Buzzanca



La Bottega del Tartufo Umbertide: Pompei 8, Olajide 2, Giudice 5, Bartolini, Kotnis 8, Cabrini 3, Mastroianni, Speziali, Stroscio 20, Moriconi 3, Baldi. All.: Staccini