ELEZIONI Si vota fino alle 15: affluenza sotto di 14 punti ma c'è un recupero in corso. Urne aperte a Corciano, Umbertide, Terni e altri 4 centri

Seggi regolarmente aperti questa mattina per la seconda giornata del voto amministrativo nel capoluogo di provincia Terni e negli altri sei comuni in provincia di Perugia (i più grandi: Corciano, Umbertide e Passignano).

In Umbria alle 23 - del 14 maggio . ha votato il 46,26 per cento degli aventi diritto: un calo rispetto all'ultimma tornata elettorale del 14 per cento al momento. In Provincia di Perugia si è arrivati alla soglia del 50.40 per cento contro il 63,71 delle precedenti amministrative. Va ricordato che si può votare anche oggi - 15 maggio - fino alle ore 15 mentre alle scorse amministrative il voto è stato spalmato in una sola giornata. Parte dunque di quel -14% relativo alla afflunenza sarà ridotto di diversi punti. Si ipotizza a livello regionale un dato intorno al 55% degli aventi diritto alle urne. Dalle 15 inizierà lo spoglio che PERUGIATODAY.IT seguirà in diretta con grafici,news e dichiarazioni.

AFFLUENZA ALLE 23 - CANNARA 57,91% - CORCIANO 43,60% - MONTE SANTA MARIA TIBERINA 60,51 % - PASSIGNANO SUL TRASIMENO 48,98 % - TREVI 47,91% - UMBERTIDE 58,58 % - TERNI 44,10%



