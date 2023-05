Elezioni comunali 14-15 maggio a Umbertide: la scheda elettorale fac-simile, i candidati e come si vota

Il 14 e 15 maggio si torna alle urne anche a Umbertit per eleggere il nuovo sindaco e rinnovare il consiglio comunale. Si vota domenica dalle 7 alle 23 e luned' dalle 7 alle 15. Eventuale ballottaggio tra due settimane. In lizza ci sono sei candidati a sindaco. DI SEGUITO LA SCHEDA ELETTORALE FAC-SIMILE e il come si vota e tutti i candidati a sindaco e le liste per il consiglio

COME SI VOTA

Nei Comuni che contano una popolazione superiore ai 15 mila abitanti vige un sistema maggioritario, cioè per essere eletti come sindaco al primo turno occorre ottennere la maggioranza assoluta delle preferenze, quindi il 50%+1 dei voti. Nel caso in cui questa condizione non si verifichi si andrà al ballottaggio, che avrà luogo due settimane dopo tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti: diventerà sindaco chi si aggiudicherà il testa a testa.

I candidati possono essere sostenuti da una o più liste per il consiglio comunale, che vedrà il 60% dei seggi assegnati al vincitore, mentre i restanti verranno spartiti tra le liste sconfitte in modo proporzionale in base alle preferenze ottenute. I primi seggi vengono assegnati ai candidati sindaco e poi ai consiglieri in base ai voti ottenuti.

In queso caso è possibile esprimere il voto disgiunto, dunque votare per un candidato sindaco ed esprimere una preferenza per una lista collegata a un diverso candidato. Il voto classico: tracciare una "X" sul nome del sindaco prescelto o sul sul simbolo di una delle liste a lui collegato.

Le liste

Candidato a sindaco: Luca Carizia

Lega: Giacomo Carlesi, Roberto Cavalaglio, Francesco Cenciarini, Luigi D’Aversa, Marta Diarena, Giovanni Dominici, Claudia Fagnucci, Alessio Ferranti, Marianna Franceschini, Cinzia Gaggiotti, Marina Minciotti, Andrea Moretti, Alessio Silvestrelli, Ettore Spatoloni, Daniele Tempobuono, Tania Turchi

Fratelli d’Italia: Federica Bartolini, Lorenzo Cavedon, Emanuele Curti, Renato D’Ambrosio, Riccardo Deiana, Marco Floridi, Claudio Lisetti, Annalisa Mierla, Antonio Molinari, Giovanna Monni, Barbara Orlandi, Simone Riccardini, Luca Santinelli, Martina Giovanna Sarti, Nicola Sonaglia, Erika Sorchi

Forza Italia: Vannuccio Angeletti, Antonio Babucci, Marisol del Rocio Briones Palacios, Lorenzina Caseti, Beatrice Ercoli, Matteo Fortuna Ristori, Andreina Giornelli, Alessio Giottoli, Edelvais Grassini, Liana Lucaccioni, Renato Lucchetti, Fosco Massini, Estelia Nanni, Cinzia Paolini Paoletti, Bruno Pialli, Giovanna Sivo

Umbertide per Carizia Sindaco: Alessandro Villarini, Giuseppe Barberi, Alessandro Butini, Silvia Cecchetti, Letizia Diamanti, Alessio Fiorucci, Claudia Gabarrini, Adriano Giubilei, Klea Kajmaku, Simone Martini, Giulia Medici, Nicola Moretti, Michele Palazzini, Rosalia Sasso, Giada Sonaglia, Rosita Zucchini

Umbertide in Movimento: Michele Bernacchi, Catia Milli, Fabrizio Morelli, David Galmacci, Mattia Venturelli, Antonio Vantaggi, Roberto Coletti, Kozma Kica, Salvo Kajmaku, Scilla Minelli, Samuele Ventanni, Laila Rossini, Alessia Pedana, Maria Carmina Tambaro, Joseph Quaranta, Lucia Cautiero.

Candidato a sindaco: Sauro Anniboletti

Partito Democratico: Martina Alunni, Ilenia Bartocci o Guardabassi, Patrizia Belardinelli, Celeste Bocciolini, Giorgia Capaccioni, Filippo Corbucci, Antonello Faloci, Tommaso Fiorucci, Marco Floridi, Silvia Marinelli, Elisa Mariotti, Spartaco Montanucci, Massimo Moretti, Tiziano Riberti, Elisa Tommasi, Leonardo Tosti

Umbertide Partecipa: Marco Locchi, Marcello Alunni, Stefano Alunno, Rossana Longino, Pasquale Bartolomei, Barbara Bei, Manuel Fiorucci, Paolo Giannelli, Annamaria Luchetti, Petronela Motriuc, Oriella Passeri, Loredana Pesce, Franca Sonaglia, Gabriele Tacchi, Anna Ventrella, Sandro Zucchini

Riformisti-Umbertide Cambia: Liliana Bellucci, Cristina Bernardini, Stefano Cesarini, Giovanni Ciocchetti, Stefano Conti, Fatmir Gjoni, Marianna Lionello, Diego Marchetti, Riccardo Minelli, Irene Moscatelli, Paivi Harriet Nardi, Patricia Madaleine Annamaria Pintus, Renzo Renzini, Diego Simonetti, Luca Squartini, Alessio Tardocchi

Sinistra per Umbertide-Alleanza Sinistra Verdi: Anna Villarini, Massimo Casagrande, Monica Castellini, Nicola Ceccarelli, Fabiola Cecchetti, Massimo Ciucci Alunni, Pasquale Fagiani, Fabio Fondacci, Jessica Franchi, Giada Grilli, Leonardo Grilli, Pietro Grilli, Antonino Monti, Gabriele Pinzaglia, Cristina Scarabattoli, Viviana Gisella Torres Munizaga

Candidato a sindaco: Giampaolo Conti

Movimento 5 Stelle: Maria Grazia Moretti, Angelo Ubaldi, Claudia Orticagli, Francesco Maria Candelori, Eleonora Stacchetti, Claudio Bottaccioli, Lorenzo Accardi, Marco Mennini, Paolo Merli, Marco Montanucci, Maria Ida Pannacci, Madia Alò, Silvia Orticagli, Mauro Sollevanti



Candidato a sindaco: Roberta Nanni

Patto23: Gabriele Violini, Valentina Salvati, Muriel Coletti, Federico Radicchi, Sara Pazzaglia, Alberto Bartolini, Sonia Bartocci o Guardabassi, Marisa Giovannoni, Laura Tani, Khadija Kessou, Mirco Babucci, Luigino Orazi, Rita Mommi, Elena Paciotti, Roberto Magrini, Alice Mancini

Candidato a sindaco: Federico Rondoni

Corrente: Simone Davide Araya, Latifa Bennani, Enrica Berta, Michele Cangemi, Elona Cela, Elena Cerrini, Matteo Cesarini, Tommaso Fisicaro, Daniele Fondacci, Hind Fourari, Alessio Mariani, Giada Mariani, Laura Ragni, Margherita Rondoni, Gianluca Rosi, Filippo Ubaldi

Candidato a sindaco:Giacomo Tosti

Libera il Futuro: Sara Pierucci, Francesco Caracchini, Ivano Pino, Michela Censini, Andrea Capecci, Silvano Poggioni, Virginia Gnoni, Marco Maestri, Marco Burzigotti, Sofia Boldrini, Sonia Tacchi, Alessio Cerrini, Desiree La Marca, Ilenia Radicchi, Michele Staccini

Spazio Civico Comune: Ilaria Napolitano, Ilenia Fiorucci, Gaetano Brunetti, Diego Gega, Rosita Burzigotti, Benedetta Bartolini, Salvatore Pierucci, Sofia Gazzaneo, Giuseppe Pacini, Chiara Busti, Rosario Pira, Laura Meloni, Elia Laurenzi, Sara Massetti