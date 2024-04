Comunali, Ferdinandi (Centrosinistra): "Con noi più alberi, comunità energetiche e tariffa puntuale"

La candidata del centrosinistra Vittoria Ferdinandi e le sue liste civiche doneranno alle aree verdi di Perugia degli alberi come atto simbolico per mitigare la Co2 prodotta durante i loro spostamenti e incontri in campagna elettorale. La Ferdinandi ha ribadito che la tutela dell'amiente e la lotta ai cambiamenti climatici sono priorità del proprio programma per Perugia tanto da aver inserito molti esperti del settore tra i cadidati delle varie liste a sua disposizione.

“In questi anni - prosegue la candidata - a Perugia il tema è stato spesso dibattuto nei convegni e sui giornali ma poco praticato nel concreto. In Umbria, il ‘Cuore verde d'Italia’, rappresenta ancora uno slogan di promozione turistica più che una reale direttrice di sviluppo e un coerente impegno politico. Il compito della prossima amministrazione comunale dev'essere quello di attuare davvero politiche green, a partire dal contrasto al consumo di suolo, alla cura del verde e dei corsi d'acqua e curare la vivibilità degli spazi della città. Lo faremo – aggiunge - ripristinando il bilancio energetico comunale e attraverso un Piano di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici che passerà dalla tutela delle risorse naturali e dalla riduzione degli sprechi e delle perdite di acqua nelle condotte”.

Il centrosinistra spingerà verso l'energia da fonti rinnovabili com uno ‘sportello green’ informativo e sulla promozione delle comunità energetiche e sul fronte dei rifiuti introducendo la tariffa puntuale facendo pagare meno chi produce meno rifiuti.